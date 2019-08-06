До конца года в Хабаровске планируется сдать 177 тысяч квадратных метров жилья 

Об этом заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук на открытии жилого дома «Невельской».

Строители возвели 15-этажный дом в короткие сроки. От участия застройщика в аукционе на предоставление земельного участка, момента расселения и сноса ветхого дома до ввода высотки в эксплуатацию прошло более двух лет. Почти все 116 квартир распроданы.

«Мы решили за свои средства привести в порядок территорию рядом с домом: стадион и зону турников рядом со школой № 32. Сейчас готовим проект реконструкции спортивного объекта», - рассказал представитель компании-застройщика Павел Муха.

С начала года в Хабаровске сдано в эксплуатацию 8 многоквартирных, 4 малоэтажных и 124 индивидуальных жилых домов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров.

«Несмотря на трудности в строительной отрасли, в этом году в Хабаровске планируется сдать порядка 177 тысяч квадратных метров жилья. Задача хоть и непростая, но город должен выполнить ее. Пока возведение домов идет в штатном режиме, все вопросы по подведению коммуникаций к новостройкам решаются в оперативном порядке», - рассказал Сергей Кравчук.

Сейчас в Хабаровске продолжается строительство микрорайона «Березки», жилых комплексов «Ю-сити» и «Петроглиф парк». Приоритетным направлением для города остаются социальные объекты. До конца года в разных районах Хабаровска планируется завершить строительство трех детских садов. 650 маленьких жителей краевого центра справят в них новоселье.



