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До конца года в Хабаровске планируется сдать 177 тысяч квадратных метров жилья
Об этом заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук на открытии жилого дома «Невельской».
Строители возвели 15-этажный дом в короткие сроки. От участия застройщика в аукционе на предоставление земельного участка, момента расселения и сноса ветхого дома до ввода высотки в эксплуатацию прошло более двух лет. Почти все 116 квартир распроданы.
С начала года в Хабаровске сдано в эксплуатацию 8 многоквартирных, 4 малоэтажных и 124 индивидуальных жилых домов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров.
Сейчас в Хабаровске продолжается строительство микрорайона «Березки», жилых комплексов «Ю-сити» и «Петроглиф парк». Приоритетным направлением для города остаются социальные объекты. До конца года в разных районах Хабаровска планируется завершить строительство трех детских садов. 650 маленьких жителей краевого центра справят в них новоселье.
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