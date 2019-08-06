В Хабаровском крае возобновили "дачную амнистию"

Госдума приняла законопроект о возобновлении "дачной амнистии". Новый срок - до 1 марта 2021 года. Напомним, что предыдущий этап "амнистии" действовал на протяжении 13 лет. Суть «дачной амнистии» заключается в том, что граждане могут в упрощенном порядке оформить свои права на жилую недвижимость. Однако такой порядок прекратил действие 1 марта нынешнего года. Госдумой принят в третьем чтении законопроект о возобновлении «дачной амнистии». Продлится она до 2021 года.

До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет также осуществляться в упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется только технический план.



- Продление срока для оформления в упрощенном варианте жилой недвижимости позволит большему количеству граждан зарегистрировать свои дачные домики, садовые и огородные участки. Кроме того, это позволит защитить права жителей, ведь неопределенность в отношении их прав на объекты недвижимости создает риски для них, - считает Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

- Государственный кадастровый учет или государственная регистрация прав на жилой или садовый дом в этом случае осуществляются вне зависимости от соблюдения требований о включении садовых земельных участков в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность строительства объектов ИЖС или садовых домов, - отметил Борис Гладких.

Но упрощенный порядок предусмотрен, только если в Едином госреестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположен указанный объект недвижимости. В этом случае сведения о соответствующем объекте недвижимости, за исключением сведений о его площади и местоположении на земельном участке, указываются в техническом плане на основании проектной документации (при ее наличии) или декларации об объекте недвижимости. При этом не требуется наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома или об окончании строительства или реконструкции.При проведении правовой экспертизы документов, представленных для осуществления в упрощенном порядке государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на жилой или садовый дом, на государственных регистраторов прав возлагается обязанность проверить соответствие представленных заявителем документов сведениям, содержащимся в ЕГРН, и предельным параметрам соответствующих объектов недвижимости, установленным федеральным законом.Также в законопроекте говорится об обязанности органов местного самоуправления, а также органов государственной власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя информировать заинтересованных лиц о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.Принятым законопроектом предложено продлить до 1 марта 2022 г. срок приобретения земельного участка, предназначенного для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно членами некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 г. для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и членами садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций.





Дмитрий Мартыненко