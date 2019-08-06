На дороге к поселку Софийск налажено движение

В Верхнебуреинский район срочно выехали специалисты Хабаровского управления автомобильных дорог, которые помогут окончательно восстановить транспортное сообщение с поселком Софийск. Они оценят, во сколько обойдется восстановление мостов, разрушенных паводком, и помогут организовать ремонт. Сейчас движение автомобилей осуществляется по временной схеме через брод реки.

Напомним, что ЧП произошло в конце прошлой недели, когда вышедшая из берегов река Умальта смыла сразу 7 мостов на единственной дороге, связывавшей поселение с райцентром. Сейчас шесть мостов уже восстановлено, еще по одному предстоят ремонтные работы.

- С прошлой пятницы администрация района привлекла местную артель "Ниман", сотрудники которой и починили большую часть мостов. У артели есть своя строительная техника и материалы. Пять мостов деревянные, однопролетные, шестой состоит из четырех пролетов. Теперь стоит задача по седьмому мосту, который пострадал больше всего. Он семипролетный, а его длина 63 м. Один пролет разрушен полностью, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Накануне ситуацию в Верхнебуреинском районе рассмотрели на заседании краевой комиссии по ЧС под руководством губернатора Сергея Фургала. Глава региона поручил в кратчайшие сроки закончить все ремонты. На это он отвел службам пять дней.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас в Софийске проживает более 400 местных жителей, а также сотрудники артели "Ниман". Там работают детский сад, школа, амбулатория. Пока в поселке есть все необходимое для повседневной жизни – топливо, медикаменты, запас продуктов на 8 дней. Дополнительно организована доставка грузов, почты и пенсий, которые также будут завозить по броду реки автомобилем "Камаз".