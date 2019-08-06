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Сообщение с Фуюанем приостановят при уровне Амура в 520 см
Речное сообщение с приграничным городом Фуюань (КНР) будет приостановлено при достижении уровня Амура у Хабаровска критической отметки в 520 см. Такое решение было принято на заседании координационного совета речного пункта попуска. Пока же, в течение 2 дней, работа теплоходов приостановлена не будет. Турфирмам рекомендовано продавать путевки не более чем на одну ночь.
По информации пресс-службы правительства региона, уровень в 520 см выбран как точка отчета исходя из опыта крупномасштабного наводнения 2013 года.
На сегодняшний день уровень Амура у Хабаровска составляет 463 см. В течение двух суток ожидается подъем воды на 30-40 см.
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