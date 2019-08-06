Сообщение с Фуюанем приостановят при уровне Амура в 520 см

Речное сообщение с приграничным городом Фуюань (КНР) будет приостановлено при достижении уровня Амура у Хабаровска критической отметки в 520 см. Такое решение было принято на заседании координационного совета речного пункта попуска. Пока же, в течение 2 дней, работа теплоходов приостановлена не будет. Турфирмам рекомендовано продавать путевки не более чем на одну ночь.

По информации пресс-службы правительства региона, уровень в 520 см выбран как точка отчета исходя из опыта крупномасштабного наводнения 2013 года.

- АО "Хабаровскводтранс" ежедневно проводит мониторинг гидрологической ситуации на реке Амур, ориентируясь на Нижне-Ленинское, откуда волна паводка до Хабаровска идет примерно два дня. При достижении критической отметки транспортное сообщение будет приостановлено. По информации, размещенной на официальном сайте ФГКУ Росгранстрой, пропуск физических лиц через государственную границу в смешанном пункте пропуска Нижнеленинское приостановлен со 2 августа. В пункте пропуска «Покровка» в Бикинском районе ситуация остается стабильной, - сообщили в комитете по туризму министерства культуры края.

На сегодняшний день уровень Амура у Хабаровска составляет 463 см. В течение двух суток ожидается подъем воды на 30-40 см.