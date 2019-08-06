На трассе Лидога-Ванино установили еще две базовые станции сотовой связи

Две новые базовые станции сотовой связи, работающие на энергии солнца и ветра, появились на трассе Лидога – Ванино. Они установлены на 98 и 225 километрах автодороги федерального значения. Таким образом, число станций увеличено до 9 единиц, а покрытие трассы сигналом сотовой связи составило 51%. Благодаря уникальной установке, водители и пассажиры в случае необходимости смогут вызвать помощь по телефону "112" с любого оператора и при «нулевом балансе».

Как напомнили в министерстве информационных технологий и связи края, базовые станции, которые работают на альтернативных источниках питания, – совместная разработка ученых и студентов ТОГУ, правительства края и ПАО «МТС». Проект был реализован в 2017 году и за это время успешно зарекомендовал себя, обеспечив покрытие трассы голосовой связью более чем на 165 километров.

- Особенность этого проекта - активное участие студентов университета на всех этапах: от проектно-изыскательских до пуско-наладочных работ. Такой опыт повышает их ценность и востребованность на рынке труда и поможет им в дальнейшем трудоустройстве. Успешный опыт Хабаровского края готовы перенимать другие дальневосточные регионы, - сообщили в министерстве.

По информации пресс-службы правительства региона, что в августе планируется установка еще двух станций, а до конца 2020 года радиотелефонной связью будут обеспечены порядка 75% магистрали.

Напомним, трасса Лидога - Ванино – один из главных транспортных узлов региона, который обеспечивает сообщение между шестью районами края, выход федеральных дорог «Амур» и «Уссури» к Комсомольску-на-Амуре, а также к морским международным портам Ванино и Советская Гавань.