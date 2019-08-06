В Хабаровске первые кубометры амурской воды начнут перекачивать уже сегодня 

Монтаж площадок для работы мощных насосных установок в местах с наибольшей вероятностью затопления начали работники муниципальных подразделений благоустройства. Агрегаты, призванные спасти улицы краевого центра от затопления, выставлены на позиции. О ходе работ рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Два мощных бульдозера «утюжат» землю на берегу небольшой речки Богачева, протекающей близ одноименной улицы. К вечеру здесь будет обустроена рабочая площадка. Уже завезены водоотводные трубы и трехсотмиллиметровые рукава длиной в полсотни метров. Мощная дизельная насосная станция, способная перекачивать по 350 литров воды в минуту (720 кубометров в час), ждет нажатия кнопки «пуск». Вместе с площадкой к вечеру в районе выхода труб ливневого коллектора в речку будет насыпана дамба протяженностью в 35-40 и высотой в 7-8 метров. 20 «Камазов» МУП «Южное» уже стоят под загрузкой в Ильинском карьере, чтобы доставить три стони кубометров сланца к месту аварийно-спасательных работ.

«Благодаря этой дамбе мы образуем чашу, в которую будут стекаться паводковые воды из Амура. Таким образом, мы не допустим их проникновения в ливневый коллектор и последующего выхода на улицу Богачева. Воду из «чаши» насосная станция будет откачивать и перебрасывать через дамбу - обратно в главную водную артерию города. Если этого не сделать, затопление торговых центров «Баярд» и «Выбор», а также близлежащих к ним зданий на улице Пионерской, будет неизбежно. Стоит отметить, что аналогичная насосная установка работала в этой же точке во время наводнения 2013-го года. Ее в круглосуточном режиме будут обслуживать двое рабочих и мастер участка. Чтобы избежать сбоев в работе, на случай форс-мажора мы приготовили еще и резервный насос», - объяснил положение дел Виталий Колтанюк.

Он также сообщил, что такие же работы сейчас ведутся на водозащитном сооружении в затоне – в точках выходов в него шести ливневых коллекторов.

«В случае высокого подъема уровня воды, министерством строительства края будут установлены мощные насосы, которые станут перекачивать воду из акватории затона обратно в Амур, поэтому тампонировать коллекторы в этом районе мы не будем», - отметил Колтанюк.

По его словам, самыми «слабыми» местами специалисты считают ливневые коллекторы на улице Богачева, в переулке Фабричном и близ арены «Ерофей».

«Насосная станция на Богачева будет готова заработать уже сегодня вечером», - добавил он.

Насосы в остальных «горячих точках» также готовы включиться в работу по мере приближения гребня паводка.



