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В Хабаровске первые кубометры амурской воды начнут перекачивать уже сегодня
Монтаж площадок для работы мощных насосных установок в местах с наибольшей вероятностью затопления начали работники муниципальных подразделений благоустройства. Агрегаты, призванные спасти улицы краевого центра от затопления, выставлены на позиции. О ходе работ рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.
Два мощных бульдозера «утюжат» землю на берегу небольшой речки Богачева, протекающей близ одноименной улицы. К вечеру здесь будет обустроена рабочая площадка. Уже завезены водоотводные трубы и трехсотмиллиметровые рукава длиной в полсотни метров. Мощная дизельная насосная станция, способная перекачивать по 350 литров воды в минуту (720 кубометров в час), ждет нажатия кнопки «пуск». Вместе с площадкой к вечеру в районе выхода труб ливневого коллектора в речку будет насыпана дамба протяженностью в 35-40 и высотой в 7-8 метров. 20 «Камазов» МУП «Южное» уже стоят под загрузкой в Ильинском карьере, чтобы доставить три стони кубометров сланца к месту аварийно-спасательных работ.
Он также сообщил, что такие же работы сейчас ведутся на водозащитном сооружении в затоне – в точках выходов в него шести ливневых коллекторов.
По его словам, самыми «слабыми» местами специалисты считают ливневые коллекторы на улице Богачева, в переулке Фабричном и близ арены «Ерофей».
Насосы в остальных «горячих точках» также готовы включиться в работу по мере приближения гребня паводка.
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