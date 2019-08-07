В Хабаровском крае начали уборку зерновых

Аграрии Вяземского, имени Лазо и Хабаровского муниципальных районов края приступили к уборке ранних зерновых: пшеницы и ячменя. Именно с этих культур традиционно стартует сбор урожая в регионе.

- Из-за обильных осадков аграрии около недели не моги выйти в поля. Сейчас погода нормализовалась, что позволило приступить к уборочной кампании, - отметили в министерстве сельского хозяйства края.

В полях работают ООО "Вектор", ООО "Спорос", ООО "Колос" и ООО "Даниловка", а также крестьянско-фермерские хозяйства Хабаровского и Вяземского районов. Всего убрано 279 га ранних зерновых. Намолочено 541 тонна зерна с урожайностью 19,4 ц/га.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, фермеры также начали собирать урожай овощей. В течение этой недели подойдет срок уборки овса, а в сентябре - картофеля, капусты, свёклы и моркови. Сельскохозяйственный сезон в Хабаровском крае завершится уборкой сои. Эта работа начнется в октябре.

Напомним, что всего в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила 69,8 тыс. га.