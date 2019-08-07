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В Хабаровске больше половины школ получили разрешение на работу
Специальная комплексная комиссия, в состав которой вошли сотрудники МЧС, ГИБДД и впервые – специалисты городского управления дорог и внешнего благоустройства, оценивала готовность общеобразовательных учреждений к приему учеников. Это связано с тем, что у инспекторов возникали вопросы к безопасности маршрутов детей «дом-школа-дом».
Для подготовки 173 муниципальных учреждений к началу нового учебного года из городского бюджета затрачено 350 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт кровель, санузлов, медпунктов и спортивных залов. В детском саду № 206 проведен капитальный ремонт пищеблока с установкой нового современного оборудования. Допуск к работе до 15 августа должны получить все учреждения образования краевого центра.
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