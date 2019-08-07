В Хабаровске больше половины школ получили разрешение на работу

Специальная комплексная комиссия, в состав которой вошли сотрудники МЧС, ГИБДД и впервые – специалисты городского управления дорог и внешнего благоустройства, оценивала готовность общеобразовательных учреждений к приему учеников. Это связано с тем, что у инспекторов возникали вопросы к безопасности маршрутов детей «дом-школа-дом».

«Все вопросы, связанные с подходами к образовательным учреждениям, отрабатываются оперативно. В этом году из краевого бюджета Хабаровску предоставлена субсидия в размере 41 миллиона рублей. На эти деньги будет обустроено 37 пешеходных переходов к школам и детским садам», - рассказал руководитель МКУ «Дирекция по содержанию фондов отрасли образования» Александр Писарев.

Для подготовки 173 муниципальных учреждений к началу нового учебного года из городского бюджета затрачено 350 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт кровель, санузлов, медпунктов и спортивных залов. В детском саду № 206 проведен капитальный ремонт пищеблока с установкой нового современного оборудования. Допуск к работе до 15 августа должны получить все учреждения образования краевого центра.



