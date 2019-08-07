Сергей Фургал встретился с кандидатами в депутаты Законодательной думы Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел встречу с кандидатами в депутаты регионального парламента от партий, представленных в Госдуме.

С самого начала встречи глава региона встречи предложил задуматься об уменьшении количества оплачиваемых должностей в Закдуме, главным приоритетом обозначив конструктивную работу.

«Главное - это конструктив и профессионализм, а не то, от какой партии будет депутат», - сказал Сергей Фургал.

Законодательной власти вместе с исполнительной предстоит решать проблемы широкого спектра. Из актуальных на данный момент - приближающийся паводок.

«В крае введен режим ЧС в связи с паводком, поэтому говорили о важных для людей вопросах: переселении из аварийного жилья, пострадавшего от воды, сейчас расселение таких домов идет крайне медленно, средств местных бюджетов не хватает. Поэтому мы инициировали обращение к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву, чтобы появилась возможность привлечь средства Фонда содействия реформированию ЖКХ для ускорения процесса. Обсудили совместные действия, которые могут повлиять на ситуацию и сделать жизнь наших земляков лучше», - прокомментировал председатель постоянного комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Законодательной думы Хабаровского края, член фракции «Единая Россия» Сергей Сокуренко.

В списке острых тем: образование, экология, медицина. В том числе - перспектива централизации медицинских учреждений. В частности, депутат регионального парламента Наталья Болоняева считает, что краю нужна доступная медицина, а для этого необходимо перестроить работу медучреждений так, чтобы людям стало удобнее, а поликлиникам - экономически выгоднее.

«Решение есть - централизация поликлиник, сосредоточение в одной из них мощной диагностической базы, в остальных - 12-часовой прием самых востребованных врачей, тогда мы сможем круглосуточно принимать пациентов, а освободившиеся средства направить на увеличение зарплаты медикам», - отметила член фракции «Единая Россия» в Законодательной думе региона Наталья Болоняева.

Представители КПРФ рассказали о своей программе по развитию Хабаровского края и законопроекте об электронном чипировании деревьев, направленном против незаконной вырубки леса. Сергей Фургал, поддержав законодательную инициативу по деревьям, назвал программу коммунистов «программой пожеланий», отметив, что региону нужна «программа действий».

С обращением об отмене выборов в адрес губернатора выступили представители партии «Справедливая Россия» во главе с Игорем Глуховым. По его словам, подобный шаг с отменой выборов в крае позволит всем выдвиженцам, которых «зарубили» окружные избирательные комиссии, вновь подать документы на выдвижение своих кандидатур и пройти регистрацию.

Губернатор инициативу не поддержал. Сергей Фургал отметил, что выборы – серьезное государственное мероприятие и для отмены нужны веские причины.

В таком составе буквально за месяц до сентябрьских выборов кандидаты встречаются с губернатором впервые. Кто из участников встречи окажется в Думе - покажут выборы.





Дмитрий Мартыненко

Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru