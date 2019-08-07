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Сергей Фургал встретился с кандидатами в депутаты Законодательной думы Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел встречу с кандидатами в депутаты регионального парламента от партий, представленных в Госдуме.
С самого начала встречи глава региона встречи предложил задуматься об уменьшении количества оплачиваемых должностей в Закдуме, главным приоритетом обозначив конструктивную работу.
Законодательной власти вместе с исполнительной предстоит решать проблемы широкого спектра. Из актуальных на данный момент - приближающийся паводок.
В списке острых тем: образование, экология, медицина. В том числе - перспектива централизации медицинских учреждений. В частности, депутат регионального парламента Наталья Болоняева считает, что краю нужна доступная медицина, а для этого необходимо перестроить работу медучреждений так, чтобы людям стало удобнее, а поликлиникам - экономически выгоднее.
Представители КПРФ рассказали о своей программе по развитию Хабаровского края и законопроекте об электронном чипировании деревьев, направленном против незаконной вырубки леса. Сергей Фургал, поддержав законодательную инициативу по деревьям, назвал программу коммунистов «программой пожеланий», отметив, что региону нужна «программа действий».
С обращением об отмене выборов в адрес губернатора выступили представители партии «Справедливая Россия» во главе с Игорем Глуховым. По его словам, подобный шаг с отменой выборов в крае позволит всем выдвиженцам, которых «зарубили» окружные избирательные комиссии, вновь подать документы на выдвижение своих кандидатур и пройти регистрацию.
Губернатор инициативу не поддержал. Сергей Фургал отметил, что выборы – серьезное государственное мероприятие и для отмены нужны веские причины.
В таком составе буквально за месяц до сентябрьских выборов кандидаты встречаются с губернатором впервые. Кто из участников встречи окажется в Думе - покажут выборы.
Дмитрий Мартыненко
Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru
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