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Жители Хабаровского края могут оформить субсидию на коммунальные услуги
Жители Хабаровского края могут уже сейчас подать документы на возмещение затрат на услуги ЖКХ. Тем, у кого субсидия рассчитывается только в месяцы отопительного периода, не обязательно дожидаться октября.
В краевом министерстве социальной защиты населения отметили, что субсидия предоставляется гражданам, если их расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 22 процента от совокупного дохода семьи. Стоимость услуг рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилого помещения.
По информации пресс-службы правительства региона, субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев. После получатели вправе обратиться за новым ее назначением.
Документы для оформления субсидии принимают в центрах социальной поддержки по месту жительства, в филиалах МФЦ либо через портал государственных и муниципальных услуг (www.uslugi27.ru).
Затраты на услуги ЖКХ населению возмещают из средств краевого бюджета. В 2019 году на эти цели запланировано 785 млн рублей.
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