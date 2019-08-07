Новости
Паводок подтопил посёлок в Вяземском районе
Река Левый Подхоренок в Вяземском районе вчера вечером вышла из берегов после сильных дождей. В результате был подтоплен поселок Шумный, в котором проживает 380 человек. В воде оказались 42 жилых дома и столько же приусадебных участков. Местная администрация экстренно запросила помощи у краевых властей и МЧС.
Ночью в Вяземский район направилась аэромобильная группа спасателей МЧС, которая займется ликвидацией последствий ЧП. До ее приезда на месте работали пожарные 72-й краевой части. Они помогали жителям, а также убрали 27 поваленных деревьев, которые были снесены потоками воды.
По информации пресс-службы правительства региона, сегодня спасатели продолжат отслеживать паводковую обстановку на реке Левый Подхоренок. В общей сложности в поселке работают 137 человек, привлечено 39 единиц различной техники. Подробнее ситуацию и порядок действий обсудят сегодня на внеочередном заседании краевой комиссии по ЧС.
Напомним, что последствия паводка сейчас ликвидируют и в Верхнебуреинском районе, где в конце прошлой недели река Умальта повредила сразу семь мостов. Из-за этого на несколько дней без транспортного сообщения остался поселок Софийск с населением около 400 человек. Накануне шесть мостов отремонтировали, а к Софийску сделали проезд через брод. Седьмой мост, у которого разрушило пролет, предстоит восстанавливать.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 901
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 440
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 424
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 100
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136