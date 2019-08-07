Паводок подтопил посёлок в Вяземском районе

Река Левый Подхоренок в Вяземском районе вчера вечером вышла из берегов после сильных дождей. В результате был подтоплен поселок Шумный, в котором проживает 380 человек. В воде оказались 42 жилых дома и столько же приусадебных участков. Местная администрация экстренно запросила помощи у краевых властей и МЧС.

Ночью в Вяземский район направилась аэромобильная группа спасателей МЧС, которая займется ликвидацией последствий ЧП. До ее приезда на месте работали пожарные 72-й краевой части. Они помогали жителям, а также убрали 27 поваленных деревьев, которые были снесены потоками воды.

- В настоящее время вода из Шумного частично отступила. Сейчас подтопленных домов в поселке уже нет, но есть подтопленные придомовые территории – примерно 20 дворов. Для подсчета ущерба в поселок выдвинулась межведомственная комиссия. Основанная задача – провести все расчеты и откачать воду из колодцев и подвалов. Затем нужно будет заняться просушкой жилья, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

По информации пресс-службы правительства региона, сегодня спасатели продолжат отслеживать паводковую обстановку на реке Левый Подхоренок. В общей сложности в поселке работают 137 человек, привлечено 39 единиц различной техники. Подробнее ситуацию и порядок действий обсудят сегодня на внеочередном заседании краевой комиссии по ЧС.

Напомним, что последствия паводка сейчас ликвидируют и в Верхнебуреинском районе, где в конце прошлой недели река Умальта повредила сразу семь мостов. Из-за этого на несколько дней без транспортного сообщения остался поселок Софийск с населением около 400 человек. Накануне шесть мостов отремонтировали, а к Софийску сделали проезд через брод. Седьмой мост, у которого разрушило пролет, предстоит восстанавливать.