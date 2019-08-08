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В Хабаровске перекрыли затон
На возведении гидротехнического сооружения в круглосуточном режиме трудилось более трех десятков рабочих и 30 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, погрузчики и экскаваторы. Они должны были закрыть вход в затон вечером, 7 августа. Однако, работы выполнены досрочно. В настоящее время сооружение способно защитить от подтопления жилой микрорайон, даже если уровень Амура достигнет отметки в 7 метров.
Смыкание берегов дамбы позволило снизить уровень воды в затоне на 30-40 сантиметров по отношению к Амуру. На время прохождения гребня паводка здесь будут установлены мощные погружные насосы. Их задача - перекачивать воду из чащи затона обратно в реку.
В ходе объезда глава города оценил ситуацию в районе улицы Богачева. Там уже к двум домам из пяти вода подошла вплотную. Администрация города помогла жителям вывезти мебель. Насосная дизельная станция в районе улиц Пионерская – Богачева готова в любой момент откачивать воду из ливневого коллектора, чтобы не допустить масштабного затопления территории.
По предварительным прогнозам гидрологов, гребень паводка высотой от 5,5 до 6 метров подойдет к Хабаровску 12-14 августа.
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