В Хабаровске перекрыли затон

На возведении гидротехнического сооружения в круглосуточном режиме трудилось более трех десятков рабочих и 30 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, погрузчики и экскаваторы. Они должны были закрыть вход в затон вечером, 7 августа. Однако, работы выполнены досрочно. В настоящее время сооружение способно защитить от подтопления жилой микрорайон, даже если уровень Амура достигнет отметки в 7 метров.

«Земснаряд намывал песок – всего его потребовалось 19 200 кубометров. Таким объемом можно загрузить примерно 16 барж. Мы завезли сюда еще и около 10 тысяч кубометров сланца. Люди работали круглосуточно, в 2 смены», - рассказал и.о. начальника городского управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Смыкание берегов дамбы позволило снизить уровень воды в затоне на 30-40 сантиметров по отношению к Амуру. На время прохождения гребня паводка здесь будут установлены мощные погружные насосы. Их задача - перекачивать воду из чащи затона обратно в реку.

«Благодаря тому, что дамба была оперативно построена, при повышении уровня воды под удар стихии не попадут дома, расположенные на улицах Шевчука, Юнгов, Ремесленной, Ладожской. Это огромный жилмассив, в котором проживают около 15 тысяч человек», - отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В ходе объезда глава города оценил ситуацию в районе улицы Богачева. Там уже к двум домам из пяти вода подошла вплотную. Администрация города помогла жителям вывезти мебель. Насосная дизельная станция в районе улиц Пионерская – Богачева готова в любой момент откачивать воду из ливневого коллектора, чтобы не допустить масштабного затопления территории.

«Сегодня уровень Амура у Хабаровска - 4,7 метра. Подтоплены левый берег и участки на Красной речке. Дачников мы предупредили о том, что при повышении уровня воды теплоходы будут вывозить людей с левого берега. Администрация города готова предоставить помощь, которая потребуется пострадавшим во время паводка», - отметил градоначальник.

По предварительным прогнозам гидрологов, гребень паводка высотой от 5,5 до 6 метров подойдет к Хабаровску 12-14 августа.



