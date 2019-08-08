Дополнительные рейсы на левый берег Амура организованы для спасения урожая дачников

В связи с подъемом уровня воды в реке, 8 августа теплоходы ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» будут выполнять дополнительные рейсы по маршрутам: «Речной вокзал - п. Уссурийский - 4 км - 5,5 км - 6 км -7 км -9 км -10 км»; «Речной вокзал - Дальдизель - Протока Сухая - Огороды - Арсеналец - Солнечная – Садовая -1». На маршруте «Речной вокзал – хутор Телегино – Речная - Строительная - Садовая-2- Дубки» теплоходы будут работать в штатном режиме по расписанию. Отправление всех судов будет осуществляться от причала №2, расположенного на набережной Амура.

Оперативную информацию можно уточнить у диспетчера по телефону 8-924-310-61-39.



