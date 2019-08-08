Новости
Дополнительные рейсы на левый берег Амура организованы для спасения урожая дачников
В связи с подъемом уровня воды в реке, 8 августа теплоходы ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» будут выполнять дополнительные рейсы по маршрутам: «Речной вокзал - п. Уссурийский - 4 км - 5,5 км - 6 км -7 км -9 км -10 км»; «Речной вокзал - Дальдизель - Протока Сухая - Огороды - Арсеналец - Солнечная – Садовая -1». На маршруте «Речной вокзал – хутор Телегино – Речная - Строительная - Садовая-2- Дубки» теплоходы будут работать в штатном режиме по расписанию. Отправление всех судов будет осуществляться от причала №2, расположенного на набережной Амура.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 903
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 445
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 432
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 105
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136