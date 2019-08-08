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Уровень Амура у Хабаровска вырос до пяти метров
Паводковая обстановка у Хабаровска продолжает осложняться. С каждым днем Амур стабильно прибавляет по 15-20 см. Так, на утро 8 августа уровень реки составил 496 см. На левом берегу подтопило 696 дач.
По обновленным прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка у краевой столицы теперь ожидают почти на неделю позднее, чем планировалось ранее - к 12-14 августа. Гидрологи заявляют, что уровень реки будет в пределах 5,5-6 метров. При таких значениях в зону возможного подтопления попадают уже 1400 дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. Если же уровень будет немного выше, то в зоне бедствия окажутся уже 3700 дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.
Кроме того, паводки сейчас проходят и в других районах края. Накануне опасные явления зафиксированы в Вяземском районе, где река Подхоренок подтопила поселок Шумный. В воде оказались 4 жилых дома и более 40 приусадебных участков. В населенный пункт была отправлена группировка спасателей, но уже сегодня ситуация там полностью нормализовалась.
По информации пресс-службы правительства региона, о затоплениях сообщили власти Охотского района. После сильных дождей из берегов вышла река Темная и Алексеевский ключ. Вода залила автодорогу между поселками Иня и Новая Иня, а также частично подтопила сами населенные пункты. Пока местные власти справляются своими силами.
Ситуация с паводками находится на контроле в правительстве края. По поручению губернатора в регионе сформирована межведомственная комиссия, которая принимает все оперативные решения.
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