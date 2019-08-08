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Хабаровские школьники лучшие в мире по программированию роботов
В международных соревнованиях воспитанники клуба «Роботрек» заняли призовые места. Состязания проходили в Республике Южная Корея уже в 6 раз. В них приняли участие свыше 2000 человек из 21 страны мира. Несмотря на высокий уровень конкуренции, хабаровчане заняли 1 и 3 места. До этого никому в России не удавалось подняться на пьедестал в номинации по программированию роботов.
Соревнования проводит Всемирная организация образовательной робототехники. В них в основном принимают участие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Австралия, Колумбия, Бразилия и США, страны Африки. Серьезными конкурентами являются участники из Китая, Вьетнама и Малайзии.
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