Поездки из Хабаровска в Фуюань временно прекратятся с 10 августа

Международное речное сообщение с приграничным городом Фуюань временно прекращается с 10 августа. Как сообщили в комитет по туризму министерства культуры Хабаровского края, рейсы будут возобновлены после того, как уровень Амура опустится ниже отметки в 520 см.

- Накануне в АО «Хабаровскводтранс» китайская сторона прислала сообщение, в котором говорится о временном прекращении работы речного пункта пропуска в городе Фуюань в связи с тем, что Амур достиг критической отметки. Завтра теплоходы будут работать только на возвращение туристов домой, - сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы правительства региона, 9 августа домой из Фуюаня вернутся 27 российских туристов. Из Хабаровска в Фуюань отправятся 126 жителей Китая.

Напомним, у краевой столицы сегодня по состоянию на 8 утра уровень реки составил 496 см.