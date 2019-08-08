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Поездки из Хабаровска в Фуюань временно прекратятся с 10 августа
Международное речное сообщение с приграничным городом Фуюань временно прекращается с 10 августа. Как сообщили в комитет по туризму министерства культуры Хабаровского края, рейсы будут возобновлены после того, как уровень Амура опустится ниже отметки в 520 см.
По информации пресс-службы правительства региона, 9 августа домой из Фуюаня вернутся 27 российских туристов. Из Хабаровска в Фуюань отправятся 126 жителей Китая.
Напомним, у краевой столицы сегодня по состоянию на 8 утра уровень реки составил 496 см.
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