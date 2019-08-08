Школьники Хабаровского края рискуют не дождаться бесплатного питания



Несмотря на заверения краевых властей об окончательной унификации схемы организации питания в учреждениях среднего образования для льготников и тех, за кого платят родители, ясности в этом вопросе до конца нет.

В середине июля глава региона подписал постановление, вносящее изменения в госпрограмму по развитию образования в регионе. Этим документом устанавливается размер финансирования школьного питания на одного учащегося из малоимущих и многодетных семей, который будет использован в школьных столовых начиная с 1 сентября.

Со ссылкой на министерство образования и науки края пресс-служба губернатора сообщила, что компенсировать расходы на питание детей будут за счет средств краевого и муниципальных бюджетов. В 2019 году в региональной казне на эти цели дополнительно предусмотрено более 86 млн рублей, а на следующий год эта сумма возрастет почти до 220 млн рублей.

В абсолютных цифрах это выглядит так: региональная субсидия на обеспечение школьным питанием одного ребенка в год в Хабаровске и в южных районах края составит 5 913 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и в территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 7 687 рублей, в северных территориях - 9 461 рублей.



- Дополнительно к краевым деньгам местные бюджеты выделят средства на обеспечение питанием детей. В зависимости от территориального расположения района, итоговая сумма на организацию питания школьников в год будет разная. Кроме того, в столовых учебных заведений может быть конкретный состав меню, самостоятельно разработанный в строгом соответствии с санитарными нормами. Но самое главное - уже с первого сентября мы обеспечим равное питание детей в каждой отдельной школе, -обещала министр образования и науки края Алла Кузнецова.

Напомним, этой зимой Сергей Фургал, «совершенно случайно» узнал, что ученики в школах края питаются по-разному в зависимости от родительского дохода. Конечно же, возмутился и велел все срочно исправить.Увы, оказалось, что правительство региона и муниципалитеты каждый по-своему поняли непростой финансовый вопрос. В районах решили, что край даст недостающие деньги, край - что районы часть расходов возьмут на себя.Предполагалось, что софинансирование распределится между краем и районами в соотношении 73% на 27%. Но если в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре относительно утрясли этот вопрос, в остальных территориях до сих пор не везде наверняка могут подтвердить свой вклад в новую систему обеспечения питанием детей из многодетных и малоимущих семей, ссылаясь на дефицит бюджета. Поэтому, несмотря на бравурные отчеты из здания правительства Хабаровского края, благая инициатива все еще под вопросом.На сегодняшний день горячее питание организовано в 353 муниципальных школах. Отсутствует возможность организовать питание для 22 детей в школе пос. Лесной Амурского муниципального района, где наличие столовой не предусмотрено проектной документацией. Также отсутствует возможность организовать горячее питание в школах п. Тейсин и п. Болонь Амурского района. Здесь дети получают только фруктовые соки, молочные йогурты, мучные кондитерские изделия. Кроме того, вызывает вопросы и качество питьевой воды в этих школах.



Евгений Мезенцев