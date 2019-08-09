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Жителей подтопленных районов Хабаровского края начали вакцинировать
В Хабаровский край доставлены иммунобиологические лекарственные препараты со складов Росрезерва. Они необходимы для предупреждения опасных заболеваний, которые могут возникнуть на подтопленных территориях. Врачи региона уже приступили к вакцинации населения.
Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в регион прибыло 90 тысяч доз вакцин "Альговак" для профилактики вирусного гепатита "А" у детей и взрослых, 3 тысячи доз брюшнотифозной вакцины и 15 тысяч доз вакцины для профилактики дизентерии. Все препарата распределены между медучреждениями, в том числе и в отдаленных районах.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в первую очередь прививки ставят работникам сферы питания, водоснабжения, ЖКХ, а также всем специалистам, кто участвует в ликвидации последствий наводнения. Как отдельную категорию врачи прививают детей.
Напомним, что сейчас в связи с паводками в Хабаровском крае продолжает действовать режим ЧС. Опасная обстановка уже сложилась в Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Хабаровском, Вяземском и Охотском районах, где затопило жилые дома, скважины и колодцы. Вакцинация населения проводится бесплатно.
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