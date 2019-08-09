Жителей подтопленных районов Хабаровского края начали вакцинировать

В Хабаровский край доставлены иммунобиологические лекарственные препараты со складов Росрезерва. Они необходимы для предупреждения опасных заболеваний, которые могут возникнуть на подтопленных территориях. Врачи региона уже приступили к вакцинации населения.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, в регион прибыло 90 тысяч доз вакцин "Альговак" для профилактики вирусного гепатита "А" у детей и взрослых, 3 тысячи доз брюшнотифозной вакцины и 15 тысяч доз вакцины для профилактики дизентерии. Все препарата распределены между медучреждениями, в том числе и в отдаленных районах.

- В Охотский район вакцина вылетает уже завтра. В Тугуро-Чумиканском районе кампания завершена. Там вакцинировано 220 детей и около 100 взрослых. В целом мы планируем привить всех жителей Хабаровского края, которые попадают в зону ЧС, - подчеркнули в министерстве.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в первую очередь прививки ставят работникам сферы питания, водоснабжения, ЖКХ, а также всем специалистам, кто участвует в ликвидации последствий наводнения. Как отдельную категорию врачи прививают детей.

- Важно помнить, что вакцинация, проведенная в 2013 году, уже не работает. Иммунитет на те вакцины действовал около года. Сейчас планируется усиленная схема прививок от гепатита А для формирования пожизненной защиты. Иммунизацию нужно начинать уже сейчас, иначе полноценная защита не успеет выработаться, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что сейчас в связи с паводками в Хабаровском крае продолжает действовать режим ЧС. Опасная обстановка уже сложилась в Тугуро-Чумиканском, Верхнебуреинском, Хабаровском, Вяземском и Охотском районах, где затопило жилые дома, скважины и колодцы. Вакцинация населения проводится бесплатно.