В Хабаровском крае на 30% увеличили производство мороженого

Местные производители нарастили объемы выпуска кондитерских изделий, сливочного масла и безалкогольных напитков. Наибольший рост демонстрируют производители мороженого, которые, благодаря техническому перевооружению, увеличили выпуск мороженого на 30%, сообщили в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края.

Наибольшую долю рынка и в объемах производства в крае занимает предприятие "ДАКГОМЗ" из Комсомольска-на-Амуре. За семь месяцев этого года здесь выпустили почти 1,5 тысячи тонн холодного десерта, потребителям предлагают более 96 видов мороженого с различными вкусами.

"Увеличение объемов производства на 30% - это серьезный рывок вперед. Добиться этого удалось за счет модернизации оборудования. "ДАКГОМЗ" в статусе резидента ТОСЭР "Комсомольск" реализует крупный инвестиционный проект стоимостью более 300 миллионов рублей. На заводе установлена новая линия по производству мороженого, печь для изготовления вафельных стаканчиков, автоматическая линия фасовки. А благодаря новому оборудованию шоковой заморозки, на предприятии упростили технологическую цепочку производства. Теперь мороженое с конвейера сразу направляют в реализацию, минуя камеры дозакаливания для достижения необходимой температуры", - отметила и.о. председателя комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края Роза Качайкина.

В Хабаровском крае в этом сегменте работают четыре компании. Помимо "ДАКГОМЗ", это "Промкомплекс Амур", где производство выросло на 8%, предприятие "Камелия", нарастившее объемы на 3%, а также ИП Амирханов.

По информации пресс-службы правительства региона, на сегодняшний день предприятиями края вырабатывается более 150 наименований мороженого с разнообразными наполнителями. Помимо классических видов, в регионе производят десерт со вкусом перца, облепихи, имбиря, кокоса, чернослива и сыра.

Производители отмечают, что сезон активных продаж мороженого продлится до конца сентября. После того, как уличная торговля будет завершена, приобрести продукцию местных компаний жители смогут в торговых сетях края.