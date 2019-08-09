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В Хабаровском крае на 30% увеличили производство мороженого
Местные производители нарастили объемы выпуска кондитерских изделий, сливочного масла и безалкогольных напитков. Наибольший рост демонстрируют производители мороженого, которые, благодаря техническому перевооружению, увеличили выпуск мороженого на 30%, сообщили в комитете торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края.
Наибольшую долю рынка и в объемах производства в крае занимает предприятие "ДАКГОМЗ" из Комсомольска-на-Амуре. За семь месяцев этого года здесь выпустили почти 1,5 тысячи тонн холодного десерта, потребителям предлагают более 96 видов мороженого с различными вкусами.
В Хабаровском крае в этом сегменте работают четыре компании. Помимо "ДАКГОМЗ", это "Промкомплекс Амур", где производство выросло на 8%, предприятие "Камелия", нарастившее объемы на 3%, а также ИП Амирханов.
По информации пресс-службы правительства региона, на сегодняшний день предприятиями края вырабатывается более 150 наименований мороженого с разнообразными наполнителями. Помимо классических видов, в регионе производят десерт со вкусом перца, облепихи, имбиря, кокоса, чернослива и сыра.
Производители отмечают, что сезон активных продаж мороженого продлится до конца сентября. После того, как уличная торговля будет завершена, приобрести продукцию местных компаний жители смогут в торговых сетях края.
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