В Хабаровске начало топить дворы

Амур у Хабаровск начал заходить на приусадебные участки в низких местах города. По информации ГУ МЧС по региону, сейчас подтоплены двор на улице Вилюйская и три двора на улице Богачева, где проживает 9 человек, а также дорога по улице Штормовая. На островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный вода затопила 913 дач. Еще вчера эта цифра была почти на треть меньше.

- Паводковая ситуация с каждым днем продолжает ухудшаться. По мере роста уровня Амура будут подтапливаться как дачи, так и придомовые территории. По расчетам, сделанным после наводнения 2013 года, при отметках 5,5-6 метров может подтопить 1400 дач на левом берегу и 24 придомовые территории в низких местах города. После уровня 6,5 метров в зоне риска окажутся 3700 дач, жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3, - пояснили в комитете правительства края по гражданской защите.

По информации пресс-службы правительства региона, сегодня утром уровень Амура у города поднялся до 513 см, прибавив за сутки 17 см. В ближайшие два дня уровень реки увеличится еще на 30-40 см. К 12-14 августа ожидается пик паводка с уровнями 550-600 см.

Что касается других территорий края, то сложная обстановка сейчас отмечается в Хабаровском районе. Там активно растет уровень в реке Уссури. В селе Корсаково-2 вода зашла в 4 жилых дома и на 18 приусадебных участков. По одному участку подтопило в селах Елабуга, Бычиха и Петропавловка. В Охотском и Вяземском районах, где подтопления произошли в начале недели, ситуация нормализовалась.

Всего в Хабаровском края на 8 утра было подтоплено 4 жилых дома, 913 дач, 4 придомовых территорий, 33 приусадебных участка.