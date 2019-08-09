В районе поселка Красная речка защищают от паводка насосные станции

Дополнительные генераторы и пять тысяч мешков с песком будут защищать насосные станции «Водоканала» в районе поселка Красная речка. От работы этих гидротехнических сооружений зависит бесперебойная подача холодной воды в дома микрорайона.

«Слабым местом» считалась насосная группа станции 1-го подъема. Однако в 2013 году была построена дамба, которая этим летом будет отражать удар стихии. «Для того, чтобы воде проникнуть в технические помещения и вывести из строя оборудование, уровень Амура должен превысить отметку в 9– 9,5 метров. Поэтому за этот объект у нас нет опасений. Но мы подготовили дополнительный генератор, и разместим его на более высоком месте», - рассказал начальник цеха МУП «Водоканал» Олег Раскин.

Насосная станция 1-го подъема производит забор 350 кубометров воды в час из Амурской протоки и отправляет ее на станцию 2-го подъема. Здесь специалисты обеззараживают воду ультрафиолетом и подают ее в дома жителей поселка.

«Для станции 2-го подъема опасный уровень реки – 7 метров. Вода уже может попасть на территорию объекта, поэтому мы приготовили дренирующие насосы и пять тысяч мешков с песком – на случай самого неблагоприятного сценария», - отметил Олег Раскин.

«Ахиллесова пята» станции 2-го подъема – ливневая канализация, принимающая стоки с поселка. При уровне Амурской протоки в 6,3 – 6,5 метров, вода из реки начнет заливаться в ливневые коллекторы.

«На этот случай у нас есть 2 КАМАЗа грунта и бульдозер: мы сможем оперативно затампонировать ливневку и исключить затопление технических сооружений», - рассказал начальник участка МУП «Водоканал» Юрий Волобуев.

Пик паводка у Хабаровска, по прогнозам гидрологов, придется на 12-14 августа. Уровень Амура достигнет отметки в 6 метров.



