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В районе поселка Красная речка защищают от паводка насосные станции
Дополнительные генераторы и пять тысяч мешков с песком будут защищать насосные станции «Водоканала» в районе поселка Красная речка. От работы этих гидротехнических сооружений зависит бесперебойная подача холодной воды в дома микрорайона.
Насосная станция 1-го подъема производит забор 350 кубометров воды в час из Амурской протоки и отправляет ее на станцию 2-го подъема. Здесь специалисты обеззараживают воду ультрафиолетом и подают ее в дома жителей поселка.
«Ахиллесова пята» станции 2-го подъема – ливневая канализация, принимающая стоки с поселка. При уровне Амурской протоки в 6,3 – 6,5 метров, вода из реки начнет заливаться в ливневые коллекторы.
Пик паводка у Хабаровска, по прогнозам гидрологов, придется на 12-14 августа. Уровень Амура достигнет отметки в 6 метров.
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