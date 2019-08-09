Дополнительно отремонтируют 13 хабаровских дворов





Строители дополнительно отремонтируют 13 дворов в Хабаровске





Субсидию в 18,7 миллионов рублей выделило правительство Хабаровского края. Перечень дворовых территорий, которые попали в ремонтную компанию этого года, утвержден на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

«Подрядные организации зайдут во дворы, которые стоят первыми в списке очередности. По планам, строительные работы там должны были начаться только в следующем году, но за счет субсидии благоустроить их получится уже этой осенью. Мы связались с собственниками многоквартирных домов – они подтвердили свое желание участвовать в программе», - рассказал начальник городского управления ЖКХ Анатолий Климочкин.

По условиям программы, в нынешнем году в адресный перечень попали 24 двора. 10 придомовых территорий уже благоустроены, на остальных ведутся работы. На ремонт из городской казны выделено свыше 35 миллионов рублей. С учетом краевой субсидии, сумма финансирования муниципальной программы составила более 55 миллионов рублей, а общее количество благоустроенных дворов увеличилось до 37.

«К концу сентября все заявленные дворы по перечню будут благоустроены. За несколько лет реализации программы в Хабаровске в порядок будет приведена 101 дворовая территория», - отметила вице-мэр Хабаровска Ирина Шапиро.

Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. За это время ремонту подвергнутся 274 двора краевого центра.



