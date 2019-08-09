Новости
Дополнительно отремонтируют 13 хабаровских дворов
Строители дополнительно отремонтируют 13 дворов в Хабаровске
Субсидию в 18,7 миллионов рублей выделило правительство Хабаровского края. Перечень дворовых территорий, которые попали в ремонтную компанию этого года, утвержден на заседании общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
По условиям программы, в нынешнем году в адресный перечень попали 24 двора. 10 придомовых территорий уже благоустроены, на остальных ведутся работы. На ремонт из городской казны выделено свыше 35 миллионов рублей. С учетом краевой субсидии, сумма финансирования муниципальной программы составила более 55 миллионов рублей, а общее количество благоустроенных дворов увеличилось до 37.
Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. За это время ремонту подвергнутся 274 двора краевого центра.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 909
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 458
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 471
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 119
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136