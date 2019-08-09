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Речные перевозки по Амуру приостановят с 11 августа
С воскресения, 11 августа пригородные речные перевозки будут временно прекращены. Это связано с затоплением остановки «Дачная» на маршруте «Речной вокзал – Парус». Как сообщили в ЗАО «Амурские пассажирские перевозки», сегодня и завтра - 9 и 10 августа, - пригородный маршрут будет работать на вывоз дачников с левого берега.
Для пассажиров, следующих по маршрутам «Речной вокзал – Новокаменка» и «Хабаровск – Победа» место посадки и высадки перенесено на остановку «Дальдизель». Время отправления теплоходов останется прежним.
По информации пресс-службы правительства региона, уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. По состоянию на 14.00 9 августа он составляет 515 см. По прогнозам гидрологов, пик паводка ожидается 12-14 августа, уровень воды может достигнуть отметки 550-600 см.
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