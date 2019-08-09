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В Хабаровском крае ввели автоматический межсетевой роуминг
В Хабаровском крае введен автоматический межсетевой роуминг. Это необходимо для непрерывного предоставления услуг сотовой связи на время действия режима ЧС в регионе.
По информации пресс-службы правительства региона, если телефон настроен на автопоиск сети, переключение произойдет автоматически. Если в настройках выбран ручной режим, то при отсутствии сигнала необходимо самостоятельно переключиться на другого оператора, осуществив поиск сети.
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