В Хабаровском крае ввели автоматический межсетевой роуминг

В Хабаровском крае введен автоматический межсетевой роуминг. Это необходимо для непрерывного предоставления услуг сотовой связи на время действия режима ЧС в регионе.

- Если на территории населенного пункта по каким-то причинам выйдет из строя базовая станция одного оператора, то абонент останется на связи, благодаря работе ближайшей базовой станции любого другого российского оператора. При этом списания абонентской платы для абонента будет осуществляться по его «родному» тарифному плану, - пояснили в министерстве информационных технологий и связи края.

По информации пресс-службы правительства региона, если телефон настроен на автопоиск сети, переключение произойдет автоматически. Если в настройках выбран ручной режим, то при отсутствии сигнала необходимо самостоятельно переключиться на другого оператора, осуществив поиск сети.