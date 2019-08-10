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Сбросы Бурейской ГЭС не повлияют на паводок у Хабаровска
Режим работы Бурейской ГЭС не окажет серьезного влияния на ухудшение гидрологической обстановки у Хабаровска в момент прохождения пика амурского паводка. Об этом на заседании краевой комиссии по ЧС сообщила заместитель руководителя "Амурское бассейновое водное управление" Федерального агентства водных ресурсов Елена Айраксинен. Совещание в руководством министерств и ведомств, а также оперативных служб провел губернатор Сергей Фургал.
Она также уточнила, что в течение недели ожидается снижение притока к ГЭС до 2,5 тысяч кубометров воды в секунду, а затем - до 2 тысяч кубометров. В этом случае уровень сбросов будет дополнительно снижен.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, 9 августа на 17.00 уровень Амура у Хабаровска составляет 517 см при отметке опасного явления 600 см. В городе подтопило пять дворов на улице Богачева и Вилюйская, дорогу по лице Штормовая, 913 дач не левом берегу Амура. По прогнозам синоптиков пик паводка ожидается 12-14 августа с отметками 550-600 см. При этом гидрологи пока не прогнозируют дополнительного притока через Сунгари со стороны КНР и Уссури.
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