Сбросы Бурейской ГЭС не повлияют на паводок у Хабаровска

Режим работы Бурейской ГЭС не окажет серьезного влияния на ухудшение гидрологической обстановки у Хабаровска в момент прохождения пика амурского паводка. Об этом на заседании краевой комиссии по ЧС сообщила заместитель руководителя "Амурское бассейновое водное управление" Федерального агентства водных ресурсов Елена Айраксинен. Совещание в руководством министерств и ведомств, а также оперативных служб провел губернатор Сергей Фургал.

- С 6 августа сброс с ГЭС производится на уровне 5,5 тысяч кубометров в секунду. Это позволило довести уровень водохранилища до безопасной отметки 255,22 см. При этом нормативный уровень аккумулирующей емкости - 254 см. При таких отметках влияния на прохождение паводка у Хабаровска работа Бурейского гидроузла не окажет, - сказала Елена Айраксинен.

Она также уточнила, что в течение недели ожидается снижение притока к ГЭС до 2,5 тысяч кубометров воды в секунду, а затем - до 2 тысяч кубометров. В этом случае уровень сбросов будет дополнительно снижен.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 9 августа на 17.00 уровень Амура у Хабаровска составляет 517 см при отметке опасного явления 600 см. В городе подтопило пять дворов на улице Богачева и Вилюйская, дорогу по лице Штормовая, 913 дач не левом берегу Амура. По прогнозам синоптиков пик паводка ожидается 12-14 августа с отметками 550-600 см. При этом гидрологи пока не прогнозируют дополнительного притока через Сунгари со стороны КНР и Уссури.