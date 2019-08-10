В Хабаровске за шесть лет не успели достроить дамбу



За шесть лет дамбу достроить не успели. В результате, песок и сланец заменяют нам бетон и металл.

Наводнение 2013 года памятно нам не только бедствиями, пришедшими вместе с «большой водой», но и началом строительства грандиозной дамбы. Гидротехническое сооружение, помимо своих основных функций, могло стать новой достопримечательностью Хабаровска. Ведь в будущем планировалось там все привести в порядок и облагородить. Даже сейчас дамба по-своему притягательна для жителей нашего города - по ней катаются на роликах, велосипедах (даже на автомобилях!), на ней загорают или просто гуляют.

Напуганные грозным паводком, возведение дамбы начали ударными темпами, а-ля комсомольская стройка времен СССР. Оперативно сделали насыпь, покрыли ее арматурой и бетонными плитами. Огородили забором, чтобы любопытствующие не шарились. Сновали грузовики, тракторы, грейдеры.

Затем строительство пошло ни шатко, ни валко. «Большая вода» стала забываться, поэтому и работа продвигалась с ленцой. В изгороди, охраняющей дамбу, появилась дыра, затем другая. Потом снесли пролет, за ним второй, третий…

Летом 2019 года грянул гром. И тут мужик понял, что не успел перекреститься. Даже с удивлением заметил на своей пятой точке следы от укусов жареного петуха. Опомнились, стали достраивать плотину. Здесь и выяснилось - за шесть лет много чего не успели. В одном месте арматура торчит, в другом - барьер не сделали.

И все бы ничего - дамба высокая, вряд ли амурская волна ее перехлестнет. Дело в другом. Оказывается, ее и в длину до конца не достроили! Это как пустить на воду только сошедший со стапелей корабль с высокими бортами, но с огромной дырой в днище.

Опоздавший батопорт

Теперь ворота дамбы (ту саму дыру) срочно засыпают песком. Стоит гидровыгружатель, извергающий тонны породы на дно реки. Затем на «подушку» из песка станут укладывать сланец и суглинок - не менее 150 тысяч кубометров. Батопорт, который должен был выполнять роль «ворот», построят только к декабрю 2019 года. А пока придется по старинке…



- Сланец для строительства дамбы отгружается беспрерывно - день и ночь. Высота гидротехнического сооружения сможет сдержать воду, даже если уровень Амура подниметсядо отметки в 750 сантиметров, - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Мы ожидаем, что гребень паводка по территории Хабаровского края будет проходить 8-10 августа, - сообщила Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра. - У Хабаровска максимальная отметка ожидается в районе 580-630 сантиметров. Этот прогноз сделан на основе анализа гидрометеорологической обстановки. Долговременных прогнозов, на месяц, например, не существует.

В Комсомольске-на-Амуре подтопление не ожидается, - продолжил Виталий Дарчия. - Однако на всякий случай туда доставят 16 водоналивных дамб протяженностью 1600 метров. Из Новосибирска в Хабаровский край перевезут комплекс «Гидробарьер». При необходимости спасатели развернут дополнительные комплекты и водоналивные дамбы.

- Жалко, конечно, что все затопит, - сетует дачница Татьяна Тюменцева. - Какие в этом году помидоры, арбузы, смородина! Картошку мы всю выкопали, очень хорошая оказалась. Если бы до сентября постояла, была бы вообще отличная. Взяли домой ту, что покрупнее. В мае отстояли дачу от пожаров, а сейчас от потопа не можем… Зато солить ничегоне надо (смеется). Решили, что будем в следующий раз садить по минимуму: пять кустов помидоров, пять огурцов и будем просто отдыхать, на шашлыки ездить.

- Хотя идет паводок, мы продолжаем возить пассажиров, - говорит Игорь Меерсон, генеральный директор ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». - Мы будем их возить до того момента, пока они сами не перестанут ездить. У нас есть и резервное судно. Например, на Садовой-2 несколько десятков дач находятся на возвышенности. Там люди живут от начала до конца навигации. Для них на резервном судне мы будем перевозить продукты. Что касается остальных рейсов, то все без изменений. Суда продолжают ходить в Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, поселки Новокаменка, Победа. Перевозки мы не останавливаем.

Столь высокую отметку специалисты, однако, не прогнозируют. Но на левом берегу уже подтопило около двухсот дачных участков.При неблагоприятном сценарии вода дойдет до улиц Штормовая, Правобережная, Богачева, Вилюйская, Приемная, переезда Кемеровского. Также может подтопить низменные участки дорог на Красной речке и подъездную дорогу к водозабору на ТЭЦ-3.Однако, по словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталии Дарчия, ситуация шестилетней давности не повторится.- Мы ведем системную информационную работу с собственниками дачных хозяйств, -. - Есть определенные расчеты, какие конкретно улицы, возможно, будут подвергнуты подтоплению. По этим улицам работает аэромобильная группировка хабаровского гарнизона. Информацию доводим до каждого дома, до каждого адреса. Ориентировочно с 10 августа планируем вывезти из Амурской области ранее находившуюся там аэромобильную группировку МЧС России для прикрытия населенного пункта. В ней 160 человек, есть необходимое имущество, снаряжение, техника. Непосредственно в Хабаровске у нас сосредоточена аэромобильная группировка главного управления в количестве 90 человек. Существует дополнительный резерв - порядка 60 человек.Заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует гражданам пока отказаться от сплавов по рекам. Дело в том, что высокий уровень воды может скрывать опасные препятствия. Напороться лодкой на подводную препону проще простого. Еще одна социальная группа, к сознательности которой взывают спасатели, это дачники. Да, урожай погибнет, но жизнями лучше не рисковать, не ездить на участки, пока «большая вода» не пойдет на спад.Садоводам не позавидуешь – если для Хабаровска опасной отметкой является 6 метров, то Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный острова топит при 4,5 метрах. Практически 80 процентов дач будут стоять в воде…Перед тем, как начать засыпать вход в затон, власти оповестили об этом всех граждан, у которых здесь стояли катера и теплоходы. Так, суда, перевозящие дачников на левый берег, теперь дислоцируются на базе в районе Большого Уссурийского острова.Сейчас над сооружением песочных «ворот» трудятся более тридцати рабочих и столько же единиц техники. После прохождения паводка запруду уберут. Интересно, как власти поступят на этот раз? Снова скажут «фуух, пронесло» и забудут о дамбе до следующего паводка? Или сделают правильные выводы? Право, смешно строить на каменном фундаменте песчаный замок. Об эффективности допотопного сооружения поговорим позже. Если эта «великая» стена из песка и палок выдержит напор «большой воды», то назовемэту технологию «послепотопной». Но лучше не экспериментировать, а просто нормально достроить дамбу.



Андрей Канев



