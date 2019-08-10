

Слово «последние» сейчас не модно. Поэтому об оставшихся после «прополки» кандидатах в депутаты напишем именно так.

Прошла неделя, когда мы в нашей газете освещали политический огород Хабаровского края. Хотя прошло всего семь дней, но этого срока оказалось достаточно, чтобы огород сузился до небольшой теплицы (без оконцев, без дверцОв). Кандидатов в городские, законодательную, Государственную Думы, а равно - в мэры Комсомольска-на-Амуре, теперь не очень много.

Заметил тренд в среде тех кандидатов, которые ведут свои блоги в социальных сетях. Они, когда получают удостоверение претендента на звание народного избранника, обязательно пишут: «Хорошие новости! Я баллотируюсь в депутаты, чтобы…». И так далее. Интересно, для кого эта новость хороша, кроме самого кандидата?

Нет, понятно, когда разного рода инстаграм-блогеры выкладывают в своих аккаунтах всякую чушь и пишут – «Это чушь. А вот я рядом с чушью. А вот чушь машет спиной». И что же, теперь говорить подписчикам, как им повезло, что они увидели чушь?

В получении удостоверения кандидата нет ничего необычного. Это даже, в силу их многочисленности, можно сказать, банальность. А если изберут в думу? Депутат фотографирует стул: «ребят, хорошая новость! Вот стул. Я сейчас на нем буду сидеть».

Вернемся к началу. Итак, многих претендентов на кресла депутатов разного уровня просеяли. В итоге, в Госдуму РФ в данный момент баллотируются десять кандидатов.

Среди них Татьяна Александровна Ярославцева, Иван Сергеевич Пиляев, Олег Сергеевич Котов, Николай Иванович Евсеенко (кто все эти люди?), Владимир Федорович Титоренко (неканоничный коммунист), Виктория Юрьевна Цыганова (дочь Хабаровского края), Андрей Петрович Петров (деверь Хабаровского края), Владимир Владимирович Воробьев (ничего он подготовился!), Николай Николаевич Платошкин (московский хабаровчанин) и примкнувший к ним Андрей Александрович Швецов.

А вот на пост мэра Комсомольска-на-Амуре претендует всего четыре человека. Месяц назад количество желающих занять этот пост было гораздо больше - целых 23. Но кто-то сошел с дистанции по собственному желанию (зачем подавались, спрашивается?), либо получил отказ от избиркома по различным причинам.

«Четверка избранных» включает в себя советника директора КнААЗ Александра Ильина, заместителя главы администрации города Юности Алексея Разина, индивидуального предпринимателя Эмиля Енина и директора Горпищекомбината Александра Жорника. Запоминаются из них, главным образом, двое последних.

Так, Эмилю Енину 21 год. Он, вероятно, перепутал здания, поэтому пришел с документами в избирком вместо института. Шучу. Он все-таки бизнесмен!

Жорник же в 2016 году принимал участие в праймериз «Единой России» на выборах депутатов Госдумы. Сейчас мужчина состоит в ЛДПР. Формат предвыборов в «ЕР», говорит, не понравился.

Партия «Справедливая Россия», по всей видимости, менее всего пострадала от «прополки». У них как месяц назад баллотировалось в законодательную думу Хабаровского края 34 кандидата, так все и осталось без изменений. Кстати, в общекраевом списке «эсерных» кандидатов насчитывается целых четыре человека по фамилии Коваленко, двое Мироновых, двое Борисенко, двое Приходько. Интересно, это однофамильцы, династии или кланы?



Андрей Канев