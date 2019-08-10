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Власти провинции Хэйлунцзян ограничили сбросы воды на Сунгари
Губернатор провинции Хэйлунцзян прислал ответ на имя главы Хабаровского края Сергея Фургала, в котором сообщил, что власти приграничного региона прислушались к просьбе российской стороны о временном ограничении сбросов с гидротехнических сооружений. Господин Ван Вэньтао заверил, что руководство провинции уделит самое пристальное внимание вопросам контроля за пропуском воды в Сунгари. Также он сообщил, что уже с 3-го августа для водохранилищ объем сбросов снижен с 1220 кубометров в секунду до 900 кубометров в секунду.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, обращение в провинцию Хэйлунцзян власти Хабаровского края направили по поручению Сергея Фургала 1 августа. В нем китайских коллег попросили рассмотреть возможность снижения сбросов в реку Сунгари, которая является одним из главных притоков Амура и дает примерно 22% поступающей воды.
Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru
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