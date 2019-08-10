Власти провинции Хэйлунцзян ограничили сбросы воды на Сунгари

Губернатор провинции Хэйлунцзян прислал ответ на имя главы Хабаровского края Сергея Фургала, в котором сообщил, что власти приграничного региона прислушались к просьбе российской стороны о временном ограничении сбросов с гидротехнических сооружений. Господин Ван Вэньтао заверил, что руководство провинции уделит самое пристальное внимание вопросам контроля за пропуском воды в Сунгари. Также он сообщил, что уже с 3-го августа для водохранилищ объем сбросов снижен с 1220 кубометров в секунду до 900 кубометров в секунду.

- Народное Правительство провинции Хэйлунцзян выражает уважение и сопереживание по поводу ущерба от наводнения в Хабаровском крае. Также, как и в Хабаровском крае, в провинции уделяют пристальное внимание борьбе с наводнением и ликвидации его последствий. По имеющейся информации, до настоящего времени водохранилища, расположенные в бассейне реки Сунгари, не осуществляли дренажных сбросов воды. Несмотря на это, в целях снижения воздействия водосброса на паводковую ситуацию в бассейне реки Амур, китайская сторона скорректировал схему выхода водного потока с водохранилищ, снизив с 17.00 3 августа объем сбросов с 1220 кубометров в секунду до 900 кубометров в секунду. О всех изменениях Управление гидрологии провинции Хэйлунцзян сообщает в Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, - сообщил губернатор Ван Вэньтао.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, обращение в провинцию Хэйлунцзян власти Хабаровского края направили по поручению Сергея Фургала 1 августа. В нем китайских коллег попросили рассмотреть возможность снижения сбросов в реку Сунгари, которая является одним из главных притоков Амура и дает примерно 22% поступающей воды.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru