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В селе Хабаровского района появится чистая вода
Вода в селе Рощино не отвечает требованиям по качеству. Решением этой проблемы администрация Хабаровского района начала заниматься несколько лет назад. В 2017 году был разработан проект на строительство станции обезжелезивания. После того, как проектно-сметная документация прошла экспертизу, район подал заявку в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края на софинансирование работ. Проект был включен в федеральный проект «Чистая вода».
- 30 июля по результатам аукциона заключен муниципальный контракт на строительство станции водоочистки подземных вод в селе Рощино Хабаровского муниципального района Хабаровского края. Реализация строительства планируется за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов, стоимость строительства - 68,093 млн. рублей. Объект должен быть сдан в декабре 2019 года, - рассказал заместитель главы администрации Хабаровского района Марк Хакимов.
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