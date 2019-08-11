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В Уссурийском войсковом казачьем обществе появился генерал
Президент России Владимир Путин присвоил чин казачьего генерала Владимиру Степанову, который является атаманом Уссурийского войскового казачьего общества. Такойуказ был опубликован на официальном портале правовой информации, - сообщает ИА PrimaMedia.
Уссурийское казачье войско было образовано в 1889 году, ликвидировано постановлением ВЦИК в 1920 году и стало возрождаться 1990 году. Устав казачьего общества был утвержден президентом России в 1997 году. В 2011 году атаманом был утвержден Олег Мельников. Срок его полномочий закончился в мае 2016 года.
На сходе Уссурийского казачьего войска исполняющим обязанности войскового атамана был избран атаман Окружного казачьего общества Хабаровского края, казачий полковник Владимир Степанов. В октябре 2017 года он был утвержден в должности атамана Уссурийского войскового казачьего общества указом президента РФ. Стоит добавить, что Степанов стал в России 26-м казачьим генералом.
Владимир Степанов родился в 1960 году в Комсомольске-на-Амуре.В 1982–1985 годах служил на флоте. Военная специальность – старший комендор морской артиллерии главного калибра. После армии вернулся на авиационный завод в родной город. Потом перешел в правоохранительные органы на оперативную работу. Десять лет он руководил отрядом специального назначения в УВД Хабаровского края.Неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на территории Чеченской республики.
Затем был назначен на должность начальника оперативного управления УФСИН Министерства Юстиции РФ по краю. В 2008 году уволен в запас в звании полковника.
Игорь Свинников
Фото: Казачий информационно-аналитический центр
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