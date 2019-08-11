В системе ЖКХ края подготовка к зиме идет после вмешательства прокуратуры

И так по всему краю, во многих населенных пунктах - в маленьких поселках-селах и в больших городах. Такое ощущение, что краевые власти, что управленцы на местах заняты более важными делами. Забыли главный российский лозунг момента и вечности: «Зима близко!».

Так, прокуратура Вяземского района установила, что износ участков сетей водоотведения города Вяземского на начало июля 2019 года составляет свыше 80 %: «…требуется реконструкция павильона скважины, а также капитальный ремонт павильонов еще семи скважин и одной водонапорной башни». Казалось бы, есть время для экстренного выполнения - главе администрации по этому поводу со стороны прокуратуры своевременно было сделано представление. И акт реагирования находится на рассмотрении. В Бикине, как установил городской прокурор, что по завершение ремонтных работ на котельных планировалось в октябре - строго по графику.

Тут есть один нюанс. По законодательству, завершение мероприятий по ремонту и осенний осмотр производственных зданий и сооружений производится за 1,5 месяца до наступления отопительного сезона. Интересно, успеют в Вяземском выполнить ВЕСЬ объем работ до 1 сентября 2019 года?! А как это будет в Бикине?

В Солнечном района прокурорские через суд добиваются замены ветхих электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Восемь(!) исков с требованиями о понуждении администрации муниципального района к выполнению работ по капитальному ремонту либо замене ветхих участков сетей. Как же это понимать?! «..мать, мать, мать!»,- привычно отвечает эхо.

На северах все стабильно? Или паршиво? А как же! В поселке Новое Устье и поселке Вострецово Охотского муниципального района подача отопления в жилой фонд начата только после вмешательства районного прокурора. Ой, ошибся, это было в самом конце сентября 2012 года. Сейчас, в 2019 году, все по-другому, или как? Тут краевая прокуратура знает точно: «В Верхнебуреинском районе прокурор района внес 8 представлений руководителям ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Одновременно с этим, прокурор объявил предостережение главе городского поселения «Поселок Чегдомын» о недопустимости нарушения закона».

И в Хабаровске ремонтируют трассы везде и всюду - начиная от дворов в центре, коими я спрямляю пути-дороги и заканчивая центральными улицами. Движуха вроде бы есть – канавы капаются, трубы укладываются. У ока государева своя точка зрения: «Прокурор города Хабаровска внес представления руководству двух городских муниципальных унитарных предприятий - «Водоканал» и «Тепловые сети», которыми запланированы низкие объемы замены изношенных коммунальных сетей». Оп-па! Получается - пока ИХ не пнули, то и работали ни шатко-ни валко?!

Я не хочу кликушествовать (по предварительной информации зима в крае в этом году будет посуровей, чем в прошлом), но есть подозрения, как на основе личных наблюдений так и на основе официальных данных, что во многих районах края отопительный сезон 2019 -2020 годов пройдет с большими проблемами.

И это все на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Не намного, не в разы. Так, на 3-5 % в квартал, для всех и везде. А тут еще информация бродит об инновациях в сфере вывоза мусора. За солидный ценник ушлые коммерсы собираются совершено по-новому избавить нас от дурно-пахнущих бачков. У НИХ качество услуг все хуже, а МЫ за это должны платить все больше?! Нет, так не пойдет! Ели верить истории, одностороннее нарушение общественного договора всегда заканчивалось на Руси ОЧЕНЬ не однозначно.



С верой в теплоту человеческих отношений, Альфред Бедов

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