В Хабаровске в очередной раз задумались о развитии Большого Уссурийского острова



Цель встречи была возвышенна-благородна – как сделать так, что бы всем было хорошо и никому за это не было плохо. Под патронажем деловых людей, как России-матушки, так и местных кадров, в очередной раз обсуждался план по спасению города и края от стагнации, инфляции, от иных безобразий и прочих напастей.

Собравшиеся в «точке кипения» РАНХиГС светлые люди коснулись одной из болевых точек нашего края. Или эрогенной зоны - это как почувствовать. Но в общем и целом цель собрания была чиста и возвышенна - обсуждали статус и перспективы Большого Уссурийского острова.

Вначале посетовали на пассивность власти и СМИ. Вот и в этот раз я как-то не замечал обилия коллег. Наших на пальцах одной руки пересчитать можно было. Всего в зале в тот день было человек тридцать. И более половины из присутствующих или выступали с ценными идеями или готовы были дать окружающим рекомендации по поднятию края с колен.

Стоит только начать

Как заявил один из ораторов, в Амурской области идет бурное развитие за счет инвестиций. С мест заверили, что и ЕАО развивается, во Владивостоке деловая активность растет как на дрожжах. И Благовещенск процветает. Правда, там строительство одного только моста «за речку» волокители порядка 10 лет. Но сейчас все хорошо.

А у нас нет даже повестки по развитию. Всему виной, как высказались выступавшие - «бездействие и равнодушие». Значит, как заверил следующий бойкий оратор, надо создать волну, что уйдет в море внимания. А пока что Хабаровск потерял пассионарность. Простите за гумелевщину, это оговорочка по Фрейду. В реальности, по словам выступавшего, Хабаровск опять потерял прорывную повестку. А ведь есть на кого возложить надежды, заверил оратор: «Молодежь ратует за допуск к трансграничному статусу». Не понял, а что там ранее в высоких кабинетах говорили об «утекающих за пределы края мозгах» ?!

Договорились до того, что Большой Уссурийский остров, при тех или иных условиях, может стать «нашим маленьким Гонконгом». Бу-га-га, скорее уж Сянганом! Благо на своей половине острова китайцы уже делают, на нашей - мечтают. О финансах, об инвестициях, о счастье, о светлом, как тот пений напиток, будущем. И эти люди верят, что на развитие их идей, точнее на создание грузопассажирского пункта пропуска на Большом Уссурийском «равного по важности и уровню ранее реализованным (реализуемым» общероссийским проектам» дадут столько же денег?! Как на «саммит АТЭС, олимпиада в Сочи, чемпионат Мира по футболу 2018 года и т.п.» - конец цитаты. Понятно, что значение Хабаровского края для России велико, но не до такой же степени.

Ну, ну! Тут на строительство одних только дамб для предотвращения затопления нашей части острова нужно порядка 10-19 миллиардов рублей. Сколько на все остальное - врать не буду, даже приблизительно не знаю. Понятно, что в Большой Уссурийский вбухано не мало – порядка 4 миллиардов рублей на строительство моста на остров на подъездные пути. И порядка 40 миллиардов в совокупности будет израсходовано на строительство скоростной автомагистрали в обход Хабаровска. Так что одним туристическим кластером не обойтись. По своему расположению наш край «крупнейший на Дальнем Востоке транспортно-логистический железнодорожный, авиационный, речной, а также морской центр». Этим надо воспользоваться, объявил оратор, и сделать на Большом Уссурийском много и надолго. Подобное я уже не однократно слышал. Но лишний раз узнать, что ты еще ого-го, а так же велик и могуч - это так приятно.

Новое – это прекрасно

Говорили много, говорили хорошо, говорили правильно о развитии экономики, о привлечении инвестиций, о подъеме края. Хотелось слушать и слушать. Я даже начал подремывать, убаюканный видениями светлых перспектив. И тут как громом среди ясного неба поступило предложение одного из ораторов, что сидели слева: «Вот был у нас министр Хабаровского края - уполномоченный по вопросам «дальневосточного гектара», так и люди в охотку брали землю. Пора и нынешнему губернатору иметь заместителя, что будет плотно курировать один, но очень важный вопрос - развитие Большого Уссурийского?». После этих слов, как только очнулся от дремы, каюсь, чуть не взаржал, аки тот конь. Как, и эти туда же?!

На что знающие люди, с мест посоветовали не маяться прошлыми успехами в деле «земля и люди». А сразу везти челобитную в Москву и там, в коридорах власти, продавливать вопрос по острову. Начались прения, толкования и вопли с мест. Не стал дожидаться оргазма, простите, окончания этого «цирка с конями», ушел не попрощавшись. По пути прихватив листок с резолюцией, что должны были вынести в конце. Нет, не ради вдумчиво прочитать-продумать. Так, типа поржать на досуге, раз иных поводов веселиться (да, вот такая у нас окружающая действительность) я не вижу.

Так неужто в прошлые годы никто ничего не делал по Большому Уссурийскому ?! Хе-хе, в прошлом, если верить деловым россиянам, было выдвинуто 11 (!) концепций развития Большого Уссурийского острова. Вот и в этом году, как я понял со слов одного из ораторов, в срок до 1 августа сего года специалисты должны дать заключение о развитии Большого Уссурийского острова.



Это было-было-было

Какие планы были по развитию территории, какие нормативные документы в прошлом только не принимались! И все быльем поросло? Не скажите, нам есть о чем вспомнить, нам есть с чем сравнивать. Ведь люди работали-мучались и страдали за малую родину, деньги за подбор фактов и цифр получали.

Читаешь постановление правительство Хабаровского края от 31 декабря 2010 года N 398-пр «Об утверждении концепции проекта «Комплексное развитие острова Большой Уссурийский (2010-2016 годы» и гордостью душа наполняется! Ведь такое было задумано и на условиях частно-государственного партнерства! Ведь так можно было хорошо сделать! Потом вспоминаешь про сроки, смотришь свежие спутниковые фотографии Большого Уссурийского и ругаешься долго, грязно и очень не цензурно. А хочется светлого и радостного! Типа, того что планировалось на территории «Заимки». И планы были хорошие, и люди работали. Похоже, наследники былого величия не осилили громадье замыслов предка.

А что, много чего можно придумать по дальнейшему развитию Большого Уссурийского. Типа там животноводческую ферму построить. Или национальную деревню – с духами и камланием соорудить. Где аборигены будут показывать иностранными и нашим, т.е. очень внутренним туристам, все богатства своей культуры По крайней мере, так планировалось одним деятелем еще несколько лет назад . «Да что там деревню, там нужно делать целый парк, где будут представлены все национальности нашего края», - уточняет внимательный читатель. Да, и такое можно сделать. Были бы деньги.

Большой туристический остров

Именно с Большого Уссурийского острова в свое время планировался грандиозный туристический маршрут – до Шантар. Сел на корабль и в комфортабельных условиях от острова до острова, мимо живописных берегов реки, а потом побережья. «На чем, на чем собрались плыть? Где суда класса река-море возьмем?», - ехидно вопрошает моя темная сущность. М-да, был проект и вроде бы какой-то инвестор из Перми «нарисовался» в свое время. Обещал несколько судов, каждый стоимостью под миллиард рублей, вывести на Амур. Где он, что он, как поживают суда - «темна вода». А злобная половина моего «я» ехидничает: «А про земснаряды, что должны вести работы по углублению русла, что там известно?». Сам я документов не видел, но речники шепнул, и что осталось их полторы (!) штуки и то «оно еле-еле ползает».

И тут не подфартило, и тут не получилось. Обидно, да ?! Но я верю, что рано или поздно, но будет принята последняя программа по комплексному развитию острова Большой Уссурийский. И тогда нам все позавидуют, а мы погордимся. А что, времени прошло не так уж и много. Вот когда нам станет «за 30» (а это будет скоро - в 2022 году), тогда и будем мечтать. А пока объявляю лозунг текущего момента: «Наши цели ясны, средства выделены - за работу господа!» Прости, но больше пока что ничем помочь не могу.



Андрей Дунаевский, с любовью к Хабаровску, надеждой на светлое и с верой в энтузиастов.





Светлое будущее

«Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры острова позволит обеспечить к 2020 году: увеличение туристического потока на остров с КНР до 1,5 миллионов человек в год; рост внутреннего туристического потока края с 345 тысяч человек в год до 575 тысяч человек в год; прирост доходов от туризма на 2,1 миллиардом рублей в год», - из концепции проекта «Комплексное развитие острова Большой Уссурийский (2010-2016 годы)».





Надо мечтать!

«Мы верим, что пришло время Хабаровска - географического «центра» региона, в интересах укрепления позиций Дальнего востока и России в АТР «принять эстафету» общенациональных проектов - тем самым обеспечить устойчивое развитие и стать к 2030 году первым городом с миллионным населением на Дальнем Востоке России", - из резолюции по результатам общественных слушаний в отношении необходимости учреждения, в целях обеспечения социального-экономического развития Хабаровского края и города Хабаровска, грузопассажирского пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.





Есть чем гордится

Значение Хабаровского края для России: 3 место по площади-4,6 % территории РФ; 2-е место в ДФО по населению -1,321,5 тысяч человек(так в документе); 34 вида минерального сырья и 400 месторождений полезных ископаемых; 30 видов водных биологических ресурсов расчетный ресурсный объем вылова боле 300 тысяч тон в год; 665,5 тысяч гектаров земель сельхоз назначения; 6,6 % запаса лесного фонда от общероссийских.



По данным ХРОД содействия единению и взаимному доверию жителей Хабаровского края «Верю в Хабаровск» проблематика Хабаровского края сегодня в следующем: в демографии - рост смертности над рождаемостью, миграционный отток населения - в 2018 году составил 4 931 человек в 2016 году составлял 1586 человек; в городе Хабаровск впервые зафиксировано превышение уезжающего населения над приезжающим -787 человек. Дефицит рабочих мест и долги по заработной плате: с января по апрель 2019 года количество рабочих мест сократилось более чем на 6 тысяч; впервые за несколько последних лет зафиксирован рост безработицы - в феврале 102% к аналогичному периоду предыдущего года, в марте и апреле 106,4% и 110% . Долги предприятий края по заработной плате на конец первого квартала 2019 года составляют 106,4 миллиона рублей. При этом с 1 января текущего года эта цифра выросла почти на 3 миллиона рублей. Край на 3 месте в стране по показателям закредитованности - более 650 тысяч жителей региона имеют кредиты -т.е. порядка трети населения. На 1 мая 2019 года размер госдолга составил 52,7 миллиарда рублей или 69,2% собственных налоговых и неналоговых доходов - чуть больше 76 миллиардов рублей. Наблюдается высокий темп прироста долга.

Показатели ключевых отраслей экономики Хабаровского края в рамках эффективности вклада в формирование доходной части бюджета края в 2018 году составляют: лесной комплекс -1,5%, сельское хозяйство - 0,2%, рыбный комплекс -2 %. Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности Хабаровского края упал с 18 на 39 место. Социальная напряженность: по данным рейтинга Института региональных проблем Хабаровский край занял 6 место из 85 самых неблагополучных в криминогенном плане субъектов.