На автодороге Хабаровск - Мухен введены ограничения движения

Ограничено движение рейсовых автобусов на участке дороги г. Хабаровск – р.п. Мухен. С 15.00 (хбр) 11 августа 2019 года, в связи с неблагоприятными погодными условиями, введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге г. Хабаровск – р.п. Мухен.