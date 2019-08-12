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У Хабаровска подтопило 1350 дач
Сегодня, 12 августа, уровень Амура у Хабаровска поднялся до отметки 550 см. На островах левобережья подтопило 1350 дач. Кроме того, вода уже стала заходить на придомовые территории в низких местах города. Подтопления зафиксированы в четырех дворах частного сектора по улицах Вилюйская и Богачева.
Согласно прогнозу Дальневосточного УГМС, последняя волна паводка на Амуре ожидается 12-14 августа. У Хабаровска гидрологи прогнозируют отметки до 600 см. Если же уровень будет выше, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тысяч дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.
По информации пресс-службы правительства региона, в ближайшие сутки в южных и центральных районах Хабаровского края вновь ожидаются сильные дожди. Непогода затронет также и север региона, кроме Николаевского и Ульчского районов. Все оперативные службы края приведены в полную готовность.
Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru
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