У Хабаровска подтопило 1350 дач

Сегодня, 12 августа, уровень Амура у Хабаровска поднялся до отметки 550 см. На островах левобережья подтопило 1350 дач. Кроме того, вода уже стала заходить на придомовые территории в низких местах города. Подтопления зафиксированы в четырех дворах частного сектора по улицах Вилюйская и Богачева.

- Помимо Хабаровска негативные последствия паводка отмечаются в селе Корсаково-2 в Хабаровском районе, где вода залила 118 приусадебных участков. Также подтоплена дорога между селами Дубовый Мыс и Гасси в Нанайском районе. В воде оказался участок в 60 м. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. В Охотском районе, где топило в конце прошлой недели, ситуация нормализовалось. После паводка там восстанавливают автодорогу между поселками Иня и Новая Иня, - сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

Согласно прогнозу Дальневосточного УГМС, последняя волна паводка на Амуре ожидается 12-14 августа. У Хабаровска гидрологи прогнозируют отметки до 600 см. Если же уровень будет выше, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тысяч дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.

По информации пресс-службы правительства региона, в ближайшие сутки в южных и центральных районах Хабаровского края вновь ожидаются сильные дожди. Непогода затронет также и север региона, кроме Николаевского и Ульчского районов. Все оперативные службы края приведены в полную готовность.





Фото: Вячеслав Реутов, khabkrai.ru