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В Хабаровском крае усилили контроль из-за заболеваемости свиней африканской чумой
Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о первоочередных мероприятиях по недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Хабаровского края.
Клинические случаи заболеваемости поголовья в хозяйствах выявлены в соседнем Приморье и Амурской области. В связи с высокой патогенностью заболевания, уничтожению подлежит все поголовье в радиусе пяти километров от эпицентра. Скорее всего, инфекция попала в регион с территории соседнего Китая, где зарегистрировано уже более 40 вспышек заболеваемости африканской чумой свиней, в том числе в провинции Хейлунцзян.
АЧС безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией крайне высокий. В связи этим жителей края просят проявлять бдительность, проверяя документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках. Управление ветеринарной службы организует контрольные рейды. О всех подозрительных точках продаж жители края могут сообщать по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 60 - 16 - 14.
Как сообщает пресс-служба правительства края, в регионе усилен контроль за ввозом мясопродуктов, охлажденной и замороженной свинины. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и приграничных автомагистралях. Ветеринарный заслон силами приморского Росельхознадзора выставлен в поселке Лучегорск вдоль федеральной трассы «Хабаровск-Владивосток». Аналогичные посты разворачивают на территории Хабаровского края – в приграничном Бикинском районе и на Амурском мосту.
Напомним, очаг африканской чумы свиней обнаружен 31 июля в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края. В муниципалитете был объявлен режим ЧС, введен карантин. Ветеринарные врачи обследовали поголовье в шести районах Приморья. На данный момент заболевших и подозрительных животных нет.
Вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области. Здесь уничтожено поголовье в 150 свиней, до 14 августа во всех хозяйствах этого региона проведут переучет животных и уточнят их численность.
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