В Хабаровском крае усилили контроль из-за заболеваемости свиней африканской чумой

Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о первоочередных мероприятиях по недопущению заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Хабаровского края.

Клинические случаи заболеваемости поголовья в хозяйствах выявлены в соседнем Приморье и Амурской области. В связи с высокой патогенностью заболевания, уничтожению подлежит все поголовье в радиусе пяти километров от эпицентра. Скорее всего, инфекция попала в регион с территории соседнего Китая, где зарегистрировано уже более 40 вспышек заболеваемости африканской чумой свиней, в том числе в провинции Хейлунцзян.

АЧС безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией крайне высокий. В связи этим жителей края просят проявлять бдительность, проверяя документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках. Управление ветеринарной службы организует контрольные рейды. О всех подозрительных точках продаж жители края могут сообщать по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 60 - 16 - 14.

- Хозяйства, занимающиеся разведением и реализацией свинины в крае оповещены. В случае возникновения первых признаков АЧС у животных, необходимо оповестить ветеринаров. Кроме того, мы намерены провести контрольные рейды среди хозяйств и в местах реализации. Предприниматели, торгующие свининой, при себе должны иметь документы о месте производства, проведенных экспертизах за подписью ветеринарного врача, - отмечает начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

Как сообщает пресс-служба правительства края, в регионе усилен контроль за ввозом мясопродуктов, охлажденной и замороженной свинины. Речь идет как о таможенных пунктах пропуска, так и приграничных автомагистралях. Ветеринарный заслон силами приморского Росельхознадзора выставлен в поселке Лучегорск вдоль федеральной трассы «Хабаровск-Владивосток». Аналогичные посты разворачивают на территории Хабаровского края – в приграничном Бикинском районе и на Амурском мосту.

- Действительно, угроза занесения вируса есть. Предприятия торговли и рынки проинформированы об усилении профилактических мер. В крае доля сырья из Приморья и Амурской области незначительна. На сегодняшний день в рознице представлена мясная продукция от поставщиков из республики Бурятия, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, а также из Московской области. Эта охлажденная продукция проверена и официально разрешена к продаже", - отметила и.о. начальника отдела торговли министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Алла Сорока.

Напомним, очаг африканской чумы свиней обнаружен 31 июля в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края. В муниципалитете был объявлен режим ЧС, введен карантин. Ветеринарные врачи обследовали поголовье в шести районах Приморья. На данный момент заболевших и подозрительных животных нет.

Вирус был занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области. Здесь уничтожено поголовье в 150 свиней, до 14 августа во всех хозяйствах этого региона проведут переучет животных и уточнят их численность.