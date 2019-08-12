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В Хабаровске четыре насосных установки противопоставлены паводку
Они перекачивают воду из затона в Амур. Сегодня на 6 часов утра возле краевого центра отмечен уровень реки в 549 сантиметров, и вода постоянно прибывает. Для того чтобы не допустить подтопления жилых домов Индустриального района, в минувшие выходные рабочие муниципального предприятия «Южное» завезли на дамбу еще 60 КАМАЗов сланца и подняли ее до отметки в 7,5 метров. С реки гидротехническое сооружение от размыва прикрывает баржа.
Мощные дизельные установки выделил муниципалитет из резервного фонда ЧС. Каждый из четырех насосов перекачивает по 720 кубометров воды в час в круглосуточном режиме. Также специалисты постоянно отслеживают уровень воды в реке, который по прогнозам гидрологов 12-14 августа превысит отметку в 6 метров.
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