В Хабаровске четыре насосных установки противопоставлены паводку

Они перекачивают воду из затона в Амур. Сегодня на 6 часов утра возле краевого центра отмечен уровень реки в 549 сантиметров, и вода постоянно прибывает. Для того чтобы не допустить подтопления жилых домов Индустриального района, в минувшие выходные рабочие муниципального предприятия «Южное» завезли на дамбу еще 60 КАМАЗов сланца и подняли ее до отметки в 7,5 метров. С реки гидротехническое сооружение от размыва прикрывает баржа.

«Дамба постоянно дренирует, но с помощью насосов, нам удалось снизить уровень воды. Сейчас в затоне он на 60 сантиметров ниже, чем в Амуре»,- рассказал главный механик МУП «Южное» Евгений Тихонов.

Мощные дизельные установки выделил муниципалитет из резервного фонда ЧС. Каждый из четырех насосов перекачивает по 720 кубометров воды в час в круглосуточном режиме. Также специалисты постоянно отслеживают уровень воды в реке, который по прогнозам гидрологов 12-14 августа превысит отметку в 6 метров.