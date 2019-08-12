В Хабаровске открылся международный детский экологический симпозиум 



В краевую столицу приехало более ста школьников из Китая, Республики Корея, Японии и России. В течение двух дней юные экологи будут обсуждать проблемы охраны водоемов и их обитателей.



«В первый день иностранные гости со своими российскими сверстниками проведут «круглый стол», где выступят с исследовательскими докладами, - рассказали в министерстве природных ресурсов Хабаровского края. - Затем для них пройдет экскурсия по Амуру, во время которой школьники посетят рыборазводный завод. Там они выпустят молодь осетровых. Им наглядно покажут, как восстанавливают популяцию этой породы рыб».

Местные власти подготовили для детей познавательную программу. Второй день форума будет наполнен культурными мероприятиями. Для школьников организуют мастер-классы по изготовлению поделок, росписи горшков. Дети высадят аллею деревьев, после чего их посвятят в «эколята». Это движение юных защитников природы, которое сейчас очень популярно в Хабаровском крае.С 2002 года Хабаровский край входит в состав Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), которая является главным координатором различных экологических проектов, в том числе и международного детского симпозиума. Ежегодно он проходит в одной из стран-участниц этой организации. В этом году в качестве площадки был выбран Хабаровский. Организацией форума занимались министерство природных ресурсов совместно с Амурским филиалом Всемирного фонда природы (WWF) и Хабаровским фондом диких животных.