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В затоне Хабаровска установили восьмиметровую баржу
В затоне Хабаровска установили восьмиметровую баржу. Судно закрепили напротив временной дамбы из песка и сланца, которую экстренно построили на прошлой неделе для защиты города от подтоплений.
По информации пресс-службы правительства региона, длина баржи составляет 8,7 метров. Для того, чтобы она исполнила роль волнореза, ее притопили на 2,6 метра, а также закрепили точно напротив дамбы. При помощи мощных насосов, установленных за защитным сооружением, лишнюю воду будут откачивать обратно в реку. В целом такая конструкция позволит сдерживать натиск Амура.
Временную дамбу в Хабаровске построили к прошлой среде по поручению губернатора для того, чтобы перекрыть ворота затона в районе улицы Пионерская и уберечь жилые микрорайоны от подтоплений. Всего за несколько суток строители уложили на дно Амура более 30 тысяч тонн песка и сланца. Основные работы провели специалисты Хабаровского речного торгового порта, которые сделали песочное основание дамбы. На стройке было задействовано 50 большегрузных автомобилей, привлеченных с краевого проекта автодороги "Обход Хабаровска", а также муниципальные службы.
После прохождения паводка дамбу оперативно разберут. Весь строительный материал отправят на другие строительные объекты.
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