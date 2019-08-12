В затоне Хабаровска установили восьмиметровую баржу. Судно закрепили напротив временной дамбы из песка и сланца, которую экстренно построили на прошлой неделе для защиты города от подтоплений.

По информации пресс-службы правительства региона, длина баржи составляет 8,7 метров. Для того, чтобы она исполнила роль волнореза, ее притопили на 2,6 метра, а также закрепили точно напротив дамбы. При помощи мощных насосов, установленных за защитным сооружением, лишнюю воду будут откачивать обратно в реку. В целом такая конструкция позволит сдерживать натиск Амура.

- Баржу мы установили вчера вечером по решению краевой комиссии по ЧС. Она будет находиться возле дамбы до конца паводка. Кроме того, в минувшую субботу на совещании было принято решение дополнительно нарастить саму дамбу до отметки возможного уровня в 7,5 метров. Это было сделано в связи с тем, что, как по территории Еврейской автономной области, так и КНР прошли сильные дожди. Поэтому во избежание непредвиденных ситуаций на дамбе оперативно провели дополнительную отсыпку, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Максим Прохоров.

Временную дамбу в Хабаровске построили к прошлой среде по поручению губернатора для того, чтобы перекрыть ворота затона в районе улицы Пионерская и уберечь жилые микрорайоны от подтоплений. Всего за несколько суток строители уложили на дно Амура более 30 тысяч тонн песка и сланца. Основные работы провели специалисты Хабаровского речного торгового порта, которые сделали песочное основание дамбы. На стройке было задействовано 50 большегрузных автомобилей, привлеченных с краевого проекта автодороги "Обход Хабаровска", а также муниципальные службы.

После прохождения паводка дамбу оперативно разберут. Весь строительный материал отправят на другие строительные объекты.