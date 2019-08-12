Новости
Хабаровская роженица обвиняет врачей в нарушении её прав
Сочувствующие женщине жители города считают, что доктора силой сделали прививки ребенку.
Тревога, тревога!
7 августа аккаунты хабаровских пользователей соцсетей и всевозможные группы и чаты в мессенджерах начали пестрить громкими заголовками о беспределе врачей родильного дома № 4. Туда днем ранее со схватками попала 38-летняя Юлия Ю., которая вот-вот планировала произвести на свет своего второго ребенка.
Что делает дежурный врач, когда к нему поступает готовая вот-вот родить женщина? Ее осматривают, изучают обменную карту и проводят КТГ - мониторинг (метод, дающий возможность оценить состояние плода).
По его словам, пациентка попыталась отказаться и от осмотра, однако ее удалось уговорить. В родовом зале возникло осложнение, именуемое специалистами «слабостью родовой деятельности». Это бывает чревато опасностью и для мамы, и для малыша.
В результате, по словам медиков, им пришлось столкнуться с двумя проблемами. Во-первых – «дистоция плечевого пояса». Говоря простым языком, ребенок, у которого на свет уже появилась голова, застревает в родовом канале, потому что матка недостаточно активно сокращается. Во-вторых, после того, как малыша извлекли на свет, в околоплодных водах обнаружили отошедший раньше времени меконий (массу, которой заполнен кишечник ребенка во время нахождения в утробе). Это, как объясняют специалисты, показатель того, что в родах ребенок перенес кислородное голодание.
Мама, я родился
Мы так подробно приводим детали появления на свет одного из почти двух тысяч младенцев, которые ежегодно получают «путевку в жизнь» в 4-м роддоме Хабаровска, чтобы было понятно, отчего врачи так настаивали на проведении регламентированных процедур.
«Бей врачей, спасай Россию»?
«…суд сразу вынес решение в пользу врача и с этим решением, насильно удерживая маму, четверо врачей все вкололи ребенку, и до сих пор удерживают в больнице». Почти сценарий немилосердного триллера, не находите? Между тем эти слова - интерпретация случившегося в родильном доме № 4 от пользователей соцсетей. Ярлыки врачам от нейтрального «позорище» до более чем оскорбительного «фашисты», призывы тиражировать информацию как можно шире и даже… отклик московской селебрити Ирены Понарошку.
Хочется сорваться с места и бежать, спасать обиженных докторами матерей, не находите? Мы же ученые все такие, знаем, что можно подписать отказ от медицинского вмешательства, и ни-ни! Это да. Но касается, к слову, лишь совершеннолетних граждан и граждан, достигших пятнадцати лет (такая норма предусмотрена п. 2 ст. 54 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).
Опираясь на положения этого же закона, а также прогнозируя возможные риски вследствие возникших родовых осложнений, руководство учреждения здравоохранения оперативно обратилось с исковым заявлением в суд Кировского района Хабаровска. Там в присутствии специалистов роддома № 4, прокурора, представителя органов опеки судья Юлия Юдакова вынесла решение: «Разрешить КГБУЗ «Родильный дом № 4» осуществить срочное медицинское вмешательство - введение «Викасола» (витамина К) с целью профилактики геморрагической болезни; закладывание тетрациклиновой мази за веко новорожденного с целью профилактики развития гонобленореи; проведения иммунизации новорожденного ребенка от гепатита В и туберкулеза в отношении новорожденного ребенка (девочки), рожденной 06.08.2019 г. матерью Юлией Ю. В соответствии с ч. 4 ст. 285.5 Кодекса административного судопроизводства РФ обратить решение суда к немедленному исполнению» (конец цитаты).
Вот такое «дело врачей», которым закон дает право отстаивать интересы несовершеннолетних пациентов невзирая на причуды родителей.
Увы, оказалось, что все сообщения в социальных сетях на этот счет опубликованы не мамой, которая, как можем догадываться, считает себя пострадавшей. В ответ на наши просьбы выйти на связь, адресованные ей, одна из хабаровчанок с ником @u_uuuuu7 в Instagram, сообщила, что она (мама) заинтересована в объективном освещении произошедшего. Но «все интервью решила давать после судебных разбирательств» (конец цитаты).
Мария Левина
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 927
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 491
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 528
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 154
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136