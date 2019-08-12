Хабаровская роженица обвиняет врачей в нарушении её прав



Сочувствующие женщине жители города считают, что доктора силой сделали прививки ребенку.

Тревога, тревога!

7 августа аккаунты хабаровских пользователей соцсетей и всевозможные группы и чаты в мессенджерах начали пестрить громкими заголовками о беспределе врачей родильного дома № 4. Туда днем ранее со схватками попала 38-летняя Юлия Ю., которая вот-вот планировала произвести на свет своего второго ребенка.

Что делает дежурный врач, когда к нему поступает готовая вот-вот родить женщина? Ее осматривают, изучают обменную карту и проводят КТГ - мониторинг (метод, дающий возможность оценить состояние плода).



- При сборе анамнеза мы уточнили, почему во время беременности не было проведено ультразвуковое исследование плода, которое на поздних сроках позволяет выявлять пороки развития. Роженица ответила, что считает это вредным. В свою очередь мы объяснили, что не можем дать гарантию благополучного исхода родов для малыша, поскольку заранее не можем спрогнозировать необходимость оказания хирургической или реанимационной помощи новорожденному, - рассказывает главный врач КГБУЗ «Родильный дом №4» Михаил Баев.

- Мы сказали, что требуется введение окситоцина (гормона, повышающего сократительную активность гладкой мускулатуры матки). Мама категорически отказалась, сославшись на опасения болезненных ощущений, которые она пережила в первых родах восемь лет назад. Несмотря на то, что женщине объяснили возможные негативные последствия для младенца, она подписала добровольный информированный отказ от проведения процедуры, на которой мы настаивали, - уточняет Михаил Баев.

- Есть определенный набор манипуляций, который выполняется каждому новорожденному малышу. Соблюдается температурная цепочка, обеспечивается контакт «кожа к коже» с мамой, выполняется отсроченное пережатие пуповины. Кроме того, ребенка осматривают на манипуляционном столике, чтобы выявить видимые глазу пороки. Обязательно выполняется профилактика геморрагической болезни новорожденного витамином К (препаратом «Викасол» - единственным зарегистрированным на территории РФ). Противопоказанием к его введению может быть высокий титр антител в крови матери и прогноз развития гемолитической болезни у новорожденного. Во всех остальных случаях «Викасол» вводят каждому младенцу. Делается это с 2015 года. Также для профилактики гонобленореи (массивного нагноения глаз, вызванного гонококковой инфекцией), под веко малышам закладывают тетрациклиновую мазь. Это делается, чтобы минимизировать риск тяжелых осложнений, - объясняет главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Хабаровского края, кандидат медицинских наук, эксперт оказания медицинской помощи по профилю «неонатология» Зинаида Платоненко.

- Все, что я могу сделать, это официально, в присутствии 2 миллионов свидетелей, предложить маме юридическую, финансовую и информационную помощь, потому что не хочу, чтобы это повторялось в других роддомах страны! - пишет телеведущая в своем аккаунте Instagram.

В качестве ремарки: Мы намеренно оставили за рамками этого материала дискуссию о пользе и возможном вреде прививок, статистические данные о масштабах распространения туберкулеза и гепатита В (которые, вопреки расхожему мнению, не укладываются в наше время исключительно в характеристику «асоциальных» болезней), а также детали переговоров медперсонала родильного дома № 4 с роженицей, ее мамой - бабушкой малышки, а также нюансы вроде того, удерживали ли насильно мать, пока кололи ребенка или все-таки она сама держала его на руках и даже позже приносила извинения главному врачу за свое поведение. Хотим пригласить к обсуждению инцидента родителей, работников сферы здравоохранения, юристов и всех, кого не оставила равнодушными эта история. Нам важно, чтобы никто не был огульно увешан ярлыками, чтобы мамы и дети были здоровы, а медики были в состоянии оказывать помощь в нужное время, а не мучиться бессонницей, ожидая, что за ними «придут».

По его словам, пациентка попыталась отказаться и от осмотра, однако ее удалось уговорить. В родовом зале возникло осложнение, именуемое специалистами «слабостью родовой деятельности». Это бывает чревато опасностью и для мамы, и для малыша.В результате, по словам медиков, им пришлось столкнуться с двумя проблемами. Во-первых – «дистоция плечевого пояса». Говоря простым языком, ребенок, у которого на свет уже появилась голова, застревает в родовом канале, потому что матка недостаточно активно сокращается. Во-вторых, после того, как малыша извлекли на свет, в околоплодных водах обнаружили отошедший раньше времени меконий (массу, которой заполнен кишечник ребенка во время нахождения в утробе). Это, как объясняют специалисты, показатель того, что в родах ребенок перенес кислородное голодание.Мы так подробно приводим детали появления на свет одного из почти двух тысяч младенцев, которые ежегодно получают «путевку в жизнь» в 4-м роддоме Хабаровска, чтобы было понятно, отчего врачи так настаивали на проведении регламентированных процедур.Почти сценарий немилосердного триллера, не находите? Между тем эти слова - интерпретация случившегося в родильном доме № 4 от пользователей соцсетей. Ярлыки врачам от нейтрального «позорище» до более чем оскорбительного «фашисты», призывы тиражировать информацию как можно шире и даже… отклик московской селебрити Ирены Понарошку.Хочется сорваться с места и бежать, спасать обиженных докторами матерей, не находите? Мы же ученые все такие, знаем, что можно подписать отказ от медицинского вмешательства, и ни-ни! Это да. Но касается, к слову, лишь совершеннолетних граждан и граждан, достигших пятнадцати лет (такая норма предусмотрена п. 2 ст. 54 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»).Опираясь на положения этого же закона, а также прогнозируя возможные риски вследствие возникших родовых осложнений, руководство учреждения здравоохранения оперативно обратилось с исковым заявлением в суд Кировского района Хабаровска. Там в присутствии специалистов роддома № 4, прокурора, представителя органов опеки судья Юлия Юдакова вынесла решение: «Разрешить КГБУЗ «Родильный дом № 4» осуществить срочное медицинское вмешательство - введение «Викасола» (витамина К) с целью профилактики геморрагической болезни; закладывание тетрациклиновой мази за веко новорожденного с целью профилактики развития гонобленореи; проведения иммунизации новорожденного ребенка от гепатита В и туберкулеза в отношении новорожденного ребенка (девочки), рожденной 06.08.2019 г. матерью Юлией Ю. В соответствии с ч. 4 ст. 285.5 Кодекса административного судопроизводства РФ обратить решение суда к немедленному исполнению» (конец цитаты).Вот такое «дело врачей», которым закон дает право отстаивать интересы несовершеннолетних пациентов невзирая на причуды родителей.Увы, оказалось, что все сообщения в социальных сетях на этот счет опубликованы не мамой, которая, как можем догадываться, считает себя пострадавшей. В ответ на наши просьбы выйти на связь, адресованные ей, одна из хабаровчанок с ником @u_uuuuu7 в Instagram, сообщила, что она (мама) заинтересована в объективном освещении произошедшего. Но «все интервью решила давать после судебных разбирательств» (конец цитаты).



Мария Левина



