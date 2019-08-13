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Уровень воды в хабаровском затоне под контролем
Краевые службы ГОиЧС в районе дамбы сейчас монтируют стационарные установки. Однако, с приходом гребня паводка, чтобы не допустить подтопления жилых домов Индустриального района, мэр Хабаровска Сергей Кравчук из резервного фонда направил в район улицы Запарина мощные насосы.
Проблем специалистам добавили дожди: ливневые стоки по дренажной системе поступают в район затона. Песчано-сланцевая насыпь пока сдерживает натиск воды. В минувшие выходные рабочие муниципального предприятия «Южное» завезли на дамбу еще 60 КАМАЗов сланца и подняли ее до отметки в 7,5 метров. Со стороны реки гидротехническое сооружение от размыва прикрывает баржа.
По прогнозам гидрологов, 12-14 августа уровень Амура у Хабаровска превысит отметку в 6 метров.
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