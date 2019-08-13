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«Арт-бульвар» в Хабаровске станет круглогодичным
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пообещал подыскать «Арт-бульвару» «зимнюю квартиру». В минувшую субботу градоначальник посетил творческую выставку-ярмарку (она же – мастерская под открытым небом), раскинувшуюся на участке Амурского бульвара между улицами Дикопольцева и Льва Толстого. Напомним, что «Арт-бульвар» начал свою работу с 20 июля текущего года. Инициатором создания творческого пространства выступила некоммерческая общественная организация «Грани творчества». Ее активисты вышли к городскому главе с предложением организовать в Хабаровске собственный «Арбат». Сергей Кравчук не только поддержал инициативу, но и оперативно решил вопрос с выделением хабаровским мастерам и мастерицам безвозмездно муниципальных площадей в самом центре краевой столицы – на Амурском бульваре, одном из самых оживленных мест города.
Во время посещения выставки, градоначальник пообщался со многими рукодельницами и рукодельниками (в прошлую субботу их собралось на бульваре более пятидесяти) – интересовался тайнами ремесел, а после стал одним из зрителей концерта творческих народных коллективов, которые собрались на музыкальный слет под девизом «Хабаровск многонациональный». В первой части программы свои национальные песни и танцы на уличной эстраде публике продемонстрировали артисты коренных народов Приамурья. Во второй – «восточной части» - прохожих радовали таланты из Татарстана и стран Средней Азии, а увенчал музыкальный день «славянский блок» - певцы и танцоры знакомили хабаровчан и туристов (в том числе – из Японии и Китая) с русскими, украинскими и белорусскими песнями и плясками. Стоит отметить, что все артисты, задействованные в концерте, работали совершенно бесплатно и также безвозмездно дарили радость зрителям. В общей сложности за день гостями «Арт-бульвара» стали около тысячи человек.
Как отметила идейный вдохновитель и соавтор проекта, председатель НКО «Грани творчества» Наталья Литвинова, следующие субботние встречи организаторы намерены сделать тематическими.
По словам Натальи Литвиновой, по «Арт-бульвару» посетители смогут прогуливаться до самой поздней осени.
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