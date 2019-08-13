«Арт-бульвар» в Хабаровске станет круглогодичным

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук пообещал подыскать «Арт-бульвару» «зимнюю квартиру». В минувшую субботу градоначальник посетил творческую выставку-ярмарку (она же – мастерская под открытым небом), раскинувшуюся на участке Амурского бульвара между улицами Дикопольцева и Льва Толстого. Напомним, что «Арт-бульвар» начал свою работу с 20 июля текущего года. Инициатором создания творческого пространства выступила некоммерческая общественная организация «Грани творчества». Ее активисты вышли к городскому главе с предложением организовать в Хабаровске собственный «Арбат». Сергей Кравчук не только поддержал инициативу, но и оперативно решил вопрос с выделением хабаровским мастерам и мастерицам безвозмездно муниципальных площадей в самом центре краевой столицы – на Амурском бульваре, одном из самых оживленных мест города.

«Когда эта затея только начиналась, я немного сомневался в ее успехе, но недолго. Теперь вижу, что решение было принято верное: популярность «Арт-бульвара» растет просто на глазах и уже шагнула за пределы нашего города: сегодня среди мастеров, представивших нам образчики своего творчества, жители Еврейской автономной области, Нанайского и Ульчского районов, Комсомольска-на-Амуре. Мы планировали, что «Арт-бульвар» будет работать до наступления холодов. Теперь же я думаю, что это творческое пространство заслуживает того, чтобы действовать круглогодично. Придется присмотреть для него «зимнюю квартиру», - отметил Сергей Кравчук.

Во время посещения выставки, градоначальник пообщался со многими рукодельницами и рукодельниками (в прошлую субботу их собралось на бульваре более пятидесяти) – интересовался тайнами ремесел, а после стал одним из зрителей концерта творческих народных коллективов, которые собрались на музыкальный слет под девизом «Хабаровск многонациональный». В первой части программы свои национальные песни и танцы на уличной эстраде публике продемонстрировали артисты коренных народов Приамурья. Во второй – «восточной части» - прохожих радовали таланты из Татарстана и стран Средней Азии, а увенчал музыкальный день «славянский блок» - певцы и танцоры знакомили хабаровчан и туристов (в том числе – из Японии и Китая) с русскими, украинскими и белорусскими песнями и плясками. Стоит отметить, что все артисты, задействованные в концерте, работали совершенно бесплатно и также безвозмездно дарили радость зрителям. В общей сложности за день гостями «Арт-бульвара» стали около тысячи человек.

Как отметила идейный вдохновитель и соавтор проекта, председатель НКО «Грани творчества» Наталья Литвинова, следующие субботние встречи организаторы намерены сделать тематическими.

«Мы хотим, чтобы наш «Арт-бульвар» был не просто выставкой-ярмаркой, площадкой для проведения мастер-классов по декоративно-прикладному искусству и концертов: будем искать для него новые формы. Так, 24 августа планируем провести детский «Арт-бульвар»: пригласим к участию всех творческих ребятишек – тех, кто умеет петь, танцевать, рисовать и мастерить. Самые активные и талантливые смогут получить в качестве приза набор канцелярских принадлежностей к школе. А 5 октября мы хотим отпраздновать «бабье лето» «Фестивалем знакомств» на «Арт-бульваре»: будем ждать талантливую молодежь, которая сможет найти здесь себе не только единомышленников и новых друзей, но и, возможно, даже встретить свою половинку», - рассказала она.

По словам Натальи Литвиновой, по «Арт-бульвару» посетители смогут прогуливаться до самой поздней осени.



