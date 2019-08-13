Подъем уровня воды на Амуре у Хабаровска ожидается на 20 сантиметров

По прогнозу Дальневосточного УГМС, в ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на реке Амур у города Хабаровска на 15-20 см, на участке Елабуга - Циммермановка – на подъем на 20-30 см.

В период 10-12 августа в южных районах края прошли дожди различной интенсивности, на р. Уссури (Хор с притоками, Кия, Подхоренок) и реках ее бассейна начали формироваться паводки с подъемом уровня воды на 5-74 см в сутки.

15-17 августа 2019 года на территории Бикинского, Вяземкого районов и района имени Лазо прогнозируются дожди, временами сильные, ливни, в результате чего на реках ожидаются подъемы уровней воды с возможным достижением отметок опасных и неблагоприятных явлений, существует угроза хозяйственным объектам. В связи с гидрометеорологическим прогнозом возможно подтопление населенных пунктов в результате подъема уровней воды на реках Хор, Кия, Долми, Матай, Сукпай, Уссури, Бикин, Подхорёнок, а также размыв дорог местного значения (грунтовые), в том числе подтопление улиц (проезжей части улиц), подвалов жилых домов, подтопление и повреждение опор линий ЛЭП и связи; нарушения в работе объектов ЖКХ.

Уровни воды на реках края на 08.00 (хбр) 13 августа 2019 года, по данным Дальневосточного УГМС:

Район им. Лазо:

пгт. Хор, река Хор - уровень 601 см (+6 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 780 см, опасном явлении - 850 см.

с. Бичевая, река Хор - уровень 189 см (+17 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явлении - 450 см.

с. Марусино, река Кия - уровень 280 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 400 см, опасном явлении - 480 см.

с. Переясловка, река Кия - уровень 215 см (+1 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 350 см, опасном явлении - 450 см.

Вяземский район:

с. Дормидонтовка, река Подхоренок - уровень 439 см (+4см за сутки), при неблагоприятном явлении – 550 см, опасном явлении - 620 см.

Верхнебуреинский район:

с. Усть-Ниман, река Бурея - уровень 494 см (-11 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 850 см, опасном явлении - 1100 см.

Хабаровский район:

с. Архангеловка, река Тунгуска - уровень 900 см (-11 см за сутки) при неблагоприятном явлении - 1000 см, опасном явлении - 1080 см.

Новокуровка, река Кур - уровень 445 см (-15 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 650 см, опасном явлении - 740 см.

Уровень воды на реке Амур:

у города Хабаровска – уровень 559 см (+9 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 600 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 14 августа по расчетным данным уровень воды может достичь отметки 550-600 см.

у с. Елабуга Хабаровского района – уровень 568 см (+21 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 450 см, опасном явлении – 550 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 13-15 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 520-580 см.

у с. Троицкое Нанайского района - уровень 371 см (+13 см за сутки), при неблагоприятном явлении – 380 см, опасном явлении – 450 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 15-17 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 370-410 см.

у г. Комсомольска-на-Амуре - уровень 393 см (+14 см за сутки), при неблагоприятном явлении - 450 см, опасном явлении - 650 см. При неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 18-20 августа по расчетным данным уровень воды может достичь 450-500 см. По предварительным данным, при таких уровнях прохождении паводка угрозы подтопления жилых домов нет.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие с Дальневосточным УГМС, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различными ведомствами и министерствами. Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС готовы к реагированию на возможные происшествия, организовано межведомственное взаимодействие.



