Спасавший детей при пожаре в «Холдоми» Алексей Мартыненко посмертно награжден орденом Мужества

Одиннадцатилетний Алексей Мартыненко, погибший в результате пожара в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми», представлен к высокой государственной награде. Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере туркомплекса «Холдоми» произошел сильный пожар. Во время эвакуации одиннадцатилетний Алексей Мартыненко бросился на помощь девочкам из горящей палатки. В результате он сам получил тяжелые ожоги, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице вместе с тремя другими детьми. Алексей учился в 5-м классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре.

На следующий день после трагедии жители Комсомольска-на-Амуре распространили в социальных сетях обращение с просьбой подписать петицию о представлении Алексея Мартыненко к государственной награде. Инициативу жителей края поддержал губернатор Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, также указом Президента РФ медалью «За спасение погибавших» посмертно награждена педагог-психолог средней общеобразовательной школы с. Нелькан Аяно-Майского района Ольга Лапоникова. Напомним, 15 ноября 2017 года возле села при заходе на посадку потерпел крушение пассажирский самолет Л-410. Воздушное судно совершало рейс по маршруту Хабаровск-Нелькан. Из семи пассажиров, находящихся на борту, выжила только трехлетняя девочка. Ребенка сопровождала Ольга Лапоникова, при крушении самолета она туго пристегнула девочку и накрыла ее собой. Жители Нелькана выступили с инициативой о награждении учительницы местной школы государственной наградой. Ольга Лапоникова проживала в селе с детства. Окончив Педагогический университет, она долгое время работала в Нелькане инспектором по делам несовершеннолетних, а потом перешла в местную школу на должность педагога-психолога.