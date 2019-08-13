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Школьникам Хабаровского края пообещали бесплатные учебники
В Хабаровском крае продолжается подготовка к учебному году. Идет закупка учебников. На эти цели муниципалитетам из краевого бюджета выделено около 150 млн рублей. Приобретено более 425 тыс. учебников.
Как сообщили в министерстве образования и науки края, поставки идут из 12 российских издательств и типографий и завершатся к 25 августа. В рамках северного завоза в удаленные поселки доставлено более 19,5 тыс. экземпляров книг.
В свою очередь, в регионе продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Так, силами неравнодушных людей к учебному году подготовлены коло 5 тысяч детей из семей, испытывающих жизненные трудности. До 30 сентября во всех районах края принимают не только денежные пожертвования, но и натуральную помощь в виде вещей и школьных принадлежностей. Дополнительную информацию можно получить по будням с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (4212) 32-62-49.
Еще одной мерой поддержки является единовременная материальная помощь в размере 1200 рублей. Эта сумма выплачивается раз в год многодетным малоимущим сельским семьям на каждого ребенка школьного возраста. По данным министерства социальной защиты населения Хабаровского края, на начало августа средства получили родители 1189 детей на общую сумму 1,4 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, для того чтобы получить выплату, необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении, справку с места учебы ребенка. Также сейчас прорабатывается возможность подачи документов через многофункциональные центры.
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