Международный фестиваль корейской культуры пройдет в Хабаровске

15-17 августа в Хабаровске пройдут мероприятия Международного фестиваля корейской культуры. Он посвящен 74-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Корейского полуострова советскими войсками. В течение трех дней жители краевой столицы познакомятся с историей, искусством, традициями и кухней корейцев, проживающих в регионе.

В первый день состоится памятное мероприятие – возложение цветов к мемориалу Славы в Хабаровске, а также круглый стол, на котором поговорят на тему развития отношений между Россией и Республикой Корея, роли Хабаровского края на международной арене. 16 августа запланирован творческий вечер. Художественные коллективы классического народного танца и музыки из России и Южной Кореи представят свои номера на сцене Городского дворца культуры.

Самым зрелищным станет третий день. В субботу, 17 августа, на набережной стадиона им. Ленина для гостей развернутся основные площадки со спортивно-развлекательной программой. Так, с 11.00 запланированы конкурсы национальной кухни и национальной одежды, концертные номера творческих ансамблей из Республики Корея и Ассамблеи народов Хабаровского края, а также танцевальные выступления в стиле K-pop. Любители одного из самых популярных корейских блюд – кимчи – смогут продегустировать его у разных кулинаров, а также поучаствовать в мастер-классах по приготовлению. Кроме того, для хабаровчан будут организованы зрелищные показательные выступления спортсменов по тхэквондо. Самые смелые смогут поучаствовать в поединках национальной борьбы «Сирым». Также будут проходить различные мастер-классы, детские и молодежные творческие площадки. Все желающие смогут получить призы за участие в викторине на знание Кореи.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, международный фестиваль корейской культуры проводится уже пятнадцатый раз подряд. Он стал традиционным среди жителей края. К примеру, в прошлом году различные мероприятия и площадки фестиваля посетили более пяти тысяч человек. Инициатором выступает Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири при поддержке правительства Хабаровского края.