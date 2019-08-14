В Хабаровском крае экстренно меняют план подготовки к пику паводка на Амуре

По новой информации, предоставленной Дальневосточным УГМС на заседании краевой комиссии по ЧС, скорректированы сроки прихода гребня волны, а также сценарий возможных негативных последствий.

Так, по заявлению руководителя ведомства Вячеслава Паршина, теперь пик у краевой столицы ожидается не 12-14 августа, а 19-23 августа. При этом отметки у города составят 630-680 см, ранее прогнозировался уровень в 600 см.

- Дополнительно ухудшение гидрологической обстановки вызовут два мощных тайфуна с территории КНР и Японии. Первый принесет сильные дожди в ЕАО и в бассейн Сунгари 14-15 августа, а затем и в Хабаровский край. Ожидается, что в этих числах в регионе выпадет до 30-50 мм осадков. После этого в крае пройдут ливни от тайфуна "Кроса", который выйдет в Японское море 16-17 августа. Сам тайфун к нам не дойдет, но, как его последствия, мы ждем еще 30-70 мм осадков, которые выпадут в Ванинском и Советско-Гаванском районах. От двух этих циклонов в регионе совокупно ожидается до 100-150 мм осадков, - сообщил Вячеслав Паршин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по поручению губернатора для Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также районов в нижнем течении Амура сейчас разрабатывается новый план ликвидации возможных последствий ЧС. В каждом муниципалитете корректируются меры реагирования. Так, в краевой столице дополнительно будет укреплена часть набережной стадиона имени Ленина в районе Яхт-клуба. Там сделают барьеры из мешков с песком. Новую дамбу, отсыпанную перед затоном РЭБ флота и защищающую город от разлива реки, уже нарастили до 7,5 метров. Сейчас специалисты внимательно изучают план города для того, чтобы определить какие места еще могут попасть в зону риска.

Новый прогноз также составлен и для Комсомольска-на-Амуре. По обновленным данным паводок там ожидается 25-29 августа с отметками в 630-680 см. Предыдущий прогноз ориентировал власти на 550 см.

В Хабаровск прилетает глава МЧС России Евгений Зиничев. Сегодня, 14 августа, министр проведет селектор с регионами ДФО, на котором подробно обсудят в том числе и ситуацию в Хабаровском крае.