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В Хабаровском крае подтопило 12,5 тыс га фермерских угодий
От «большой воды» в Хабаровском крае пострадали фермеры и сельхозпредприятия Хабаровского и имени Лазо районов. Аграрии сообщают о подтоплении около 12,5 тысяч га. В основном это пастбища, сенокосы и пашни.
Об ущербе заявили ООО «СХП «Колос», «Даниловка», «Спорос», «Амурская заря», предприятие «Вектор», а также восемь крестьянско-фермерских хозяйств.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, во всех хозяйствах, которым угрожает «большая вода», определены места хранения кормов, эвакуации крупного рогатого скота. По информации ведомства, пока сложно сказать, в какой мере паводок повлияет на урожай.
В тоже время, несмотря на начало уборочной кампании, многие хозяйства по-прежнему не могут в полной мере приступить к работе в полях из-за переувлажнения почвы. Помимо паводка, сельзохтоваропроизводителям мешает неустойчивая погода.
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