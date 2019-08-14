В Хабаровском крае подтопило 12,5 тыс га фермерских угодий

От «большой воды» в Хабаровском крае пострадали фермеры и сельхозпредприятия Хабаровского и имени Лазо районов. Аграрии сообщают о подтоплении около 12,5 тысяч га. В основном это пастбища, сенокосы и пашни.

Об ущербе заявили ООО «СХП «Колос», «Даниловка», «Спорос», «Амурская заря», предприятие «Вектор», а также восемь крестьянско-фермерских хозяйств.

- Обследование хозяйств, которые заявили об ущербе, планируем завершить в течение недели. Для этого сформированы комиссии, в составе которых работают эксперты регионального Россельхозцентра. Специалисты помогут аграриям правильно оформить необходимые документы для возмещения ущерба. У края есть опыт этой работы. Речь идет о 2013 и 2016 гг., когда федеральный центр выделил региону дополнительные средства для компенсаций аграриям. В этом году мы также будем просить Минсельхоз РФ о поддержке. Предварительное согласие получено, - отметили в региональном минсельхозе.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, во всех хозяйствах, которым угрожает «большая вода», определены места хранения кормов, эвакуации крупного рогатого скота. По информации ведомства, пока сложно сказать, в какой мере паводок повлияет на урожай.

В тоже время, несмотря на начало уборочной кампании, многие хозяйства по-прежнему не могут в полной мере приступить к работе в полях из-за переувлажнения почвы. Помимо паводка, сельзохтоваропроизводителям мешает неустойчивая погода.