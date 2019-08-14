Социальная транспортная карта может заработать раньше 1 октября в Хабаровском крае

Проезд по социальной транспортной карте в Комсомольске-на-Амуре и муниципальных районах края может заработать раньше 1 октября. Правительством Хабаровского края принято Постановление № 318-пр, которым внесены изменения в ряд нормативных правовых актов. Уже сейчас министерством социальной защиты населения края, помимо перевозчиков Хабаровского района, подписано еще 14 соглашений.

- Если в транспортном средстве установлено необходимое оборудование, мы готовы заключить соглашение о сотрудничестве и, таким образом, обеспечить проезд льготников по социальной транспортной карте. Согласно документу, субсидия будет поступать на счет через три дня. Ранее этот срок составлял 10 дней. Кроме того, постановление предусматривает расторжение договора, если перевозчик не получил средства в указанный срок, - сообщила и.о. министра социальной защиты населения Хабаровского края Наталья Нелюбина.

Она также добавила, что теперь предоставлено право всем перевозчикам на получение из краевого бюджета субсидии для возмещения затрат, связанных с перевозкой льготных категорий граждан по социальной транспортной карте, независимо от наличия у них задолженности по налогам и сборам, нахождения в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства. Их готовы принять в министерстве социальной защиты населения края по будням, а также в субботу до 14.00. Более подробную информацию можно уточнить по телефонам: (4212) 31-15-16, 31-15-23.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, нормативно-правовым актом также предусмотрено увеличение срока использования денежных средств на социальной транспортной карте для федеральных льготников. Таким образом, суммой, начисленной на карту во время переходного периода – с 1 июня по 31 августа – можно будет воспользоваться до 31 декабря 2019 г.

На сегодняшний день в Хабаровском крае выдано 9 343 социальных транспортных карты. Свершено 6200 поездок. Ею можно расплатиться пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте Хабаровска и Хабаровского района. С 1 июня по 31 августа 2019 года установлен переходный период. Сейчас владельцы карт не только могут с ее помощью оплатить проезд, но и получают ежемесячную денежную выплату. Для региональных льготников, пожилых граждан и школьников из многодетных семей предусмотрен лимит по карте в 1000 рублей. Федеральные льготники получают ежемесячно на карту 300 рублей.