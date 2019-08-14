Без Крецу потребительский рынок Хабаровского края стагнирует

Многие предприниматели региона не раз пожалели об отставке министра торговли Николая Крецу. Да и цифры социально-экономического развития Хабаровского края за первое полугодие 2019 года, опубликованные Хабстатом, не вызывают оптимизма.

Один из ключевых показателей – индекс обрабатывающих производств – сократился на 14,4%. На 5% упали объемы выпуска напитков, текстиля и одежды, полиграфической продукции, химикатов, оборудования, мебели и даже транспортных средств.

Безусловно, есть и плюсы. Желающие придраться наверняка укажут – производство пищевой продукции приросло на 4,2%. Но стоит копнуть детально, выясняется, что рост обусловлен некоторым увеличением переработки рыбы. Откуда она, если этот год более чем скуден, учитывая запрет на лов в бассейне Амура? Ответ очевиден – сырье закупают в других регионах, соответственно о росте собственного производства пищевой продукции можно говорить весьма условно.

Пройдем по другим видам продукции (цифры – процент выпуска в соотношении с первым полугодием 2018 года):

- свинина парная, остывшая или охлажденная, в т.ч. для детского питания – 31,7%;

- мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – 96, 3%;

- изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания – 99,9%;

- масло соевое и его фракции – 83,4%;

- молоко жидкое обработанное, включая молоко для детского питания – 78,5%;

- сыр и творог, включая творожные продукты для детей раннего возраста – 86,8%;

- продукты кисломолочные – 86, 5%;

- напитки молочные – 83,2%;

- продукция молочная для детского питания – 83,2%;

- изделия хлебобулочные недлительного хранения – 95,8%;

- изделия хлебобулочные специализированные, в т.ч. диетические – 68,5%;

- изделия хлебобулочные длительного хранения – 91,9%;

- майонезы – 98,5%;

- пиво, кроме отходов пивоварения – 94,7%;

- воды минеральные – 97,4%.





И только последняя позиция в этом перечне – напитки безалкогольные – 105,4% демонстрирует рост на 5,4% (не благодаря ли дальневосточному чаю «Кусуну», запущенному в производство в рамках проекта регионального комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности?).

Кстати, о комитете. Был ли он так уж эффективен? Судить не нам, приведем лишь те же сухие цифры статистики.

В 2017 году впервые в истории Хабаровского края оборот розничной торговли превысил 300 млрд. рублей. Стоимость потребительских товаров стабилизировалась, был отмечен самый медленный рост цен за последние 15 лет. Среди субъектов Дальнего Востока Хабаровский край занимал второе место по развитию торговых сетей. На треть стало больше социально-ориентированных объектов торговли.

Для тех, кто быстро забывает календарные вехи, напомним, что произошло это аккурат после назначения главой комитета Николая Крецу.

- Как только пришла новая администрация к власти, такое ощущение, что они сразу отключились от внешнего мира, от связи с бизнесом, с экономикой, с развитием вообще. Время от времени из правительства прилетают решения абсолютно неадекватные, никоим образом не облегчающие, а скорее усложняющие жизнь в Хабаровском крае и, в частности, усложняющие ее предпринимательскому сообществу. Какой-то активности в части развития экономики, бизнес-среды и конкретно торговли вообще не стало. Если раньше, мы же все помним, - и «Наш выбор 27» запустили, и какие-то бренды торговые начали создавать и развивать, фермеров подтягивать под эти торговые марки. Были задумки не только край обеспечивать, но и выходить на рынок европейской части России. Сейчас все это развалилось, сошло на нет. Видно, что из отрасли ушел настоящий профессионал, - сетует глава группы компаний «Невада» Юрий Егоров.

Упомянутый им проект «Наш выбор 27», запущенный в декабре 2016 года с целью поддержки местных товаропроизводителей, получил статус регионального экспортного бренда. Одноименная выставка-ярмарка на набережной Хабаровска была признана Министерством промышленности и торговли РФ лучшей ярмаркой в стране и вошла в топ-200 лучших событийных мероприятий, включенных в справочник туристических маршрутов.

- Мы совместно с комитетом потребительского рынка, вместе с Николаем Степановичем, реализовали грандиозный проект «губернаторской ухи». Поставили рекорд России, раздав 15 тысяч порций. Люди ждали ее и в этом году. Но по каким-то санитарным нормам, неизвестным нам, хотя мы с Роспотребнадзором тесно работаем, запретили. Непонятно, по каким критериям такие решения принимались. Пока не можем понять идею правительства края, в чем она состоит, - говорит директор ООО «Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс» Александр Булдаков.

Проект «Наш выбор 27» не только дал реальную возможность бизнесу, занятому в пищевой промышленности, выйти в торговые сети и наладить полезное для всех взаимодействие. Он нес и серьезную социальную нагрузку. Например, в прошлом году участники выставки-ярмарки покупали для воспитанников детских домов книги, канцелярские принадлежности, игрушки. В этом году, после того, как ликвидировали структуру, инициировавшую это начинание, подобная акция не состоялась.

Помните запрет на ввоз свинины из Бразилии – крупнейшего экспортера этого вида мяса? Его ввели 1 декабря 2017 года, и тогда же комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края провел серию совещаний и переговоров с представителями торговых сетей и оптовых компаний. В итоге договорились о том, чтобы на прилавки региональных ритейлеров попадала свинина от местных фермеров, а торговая надбавка была бы при этом минимальной. Жители края почти не ощутили изменения цен в связи с продуктовым эмбарго.

Аналогичная история - совсем недавно, когда после январского повышения тарифов на электроэнергию команда минторга сумела усадить за стол переговоров хлебопеков и привести их к подписанию меморандума о временном сдерживании цен на хлеб.

А четыре ярмарки выходного дня в Хабаровске вместо когда-то существовавшей одной? Эту заслугу сейчас с гордостью приписывают себе нынешние чиновники правительства Хабаровского края, видимо, запамятовав, кто проделывал всю подготовительную работу.

2018 год - Хабаровский край занял третье место в рейтинге Росалкогольрегулирования, учитывающем работу по борьбе с контрафактом. А это, как выясняется, не просто «галочка» в портфолио властей региона. Это дополнительные 700 млн рублей федерального транша, который может быть использован на социально значимые цели.

Тогда же, к слову, был запущен в действие т. наз. «План быстрых побед» - комплекс мероприятий, направленных на упрощение условий ведения бизнеса. Были сокращены сроки выдачи лицензий на продажу алкоголя, предприниматели получили возможность предварительной проверки документов. Параллельно в рамках акции «Здоровый потребитель» начались тотальные ревизии розничных магазинов. В них принимали участие не только специалисты профильного ведомства, но также сотрудники муниципалитетов и «народные контролеры».

В начале 2019 года тогда уже министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона разработало рейтинг муниципальных образований по организации розничной продажи алкоголя. В нем нашли отражение объемы легальных продаж, которые фиксируются через ЕГАИС, изъятие продукции из незаконного оборота, аннулированные лицензии, жалобы от населения, а также число летальных случаев в результате отравления некачественной продукцией. Совместно с мэрией Хабаровска был запущен механизм, позволяющий сносить торговые палатки, владельцы которых нарушили закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Напомним, что 26 апреля 2019 года губернатор края подписал распоряжение о передаче полномочий в области лицензирования, декларирования, регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в главное управление регионального государственного контроля и лицензирования. Спустя две недели было издано распоряжение о реорганизации комитета (к тому времени министерство вернули в прежний статус) торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края путем присоединения к министерству сельского хозяйства. Этим же распоряжением минсельхоз получил наименование министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Это решение принято в целях повышения эффективности реализации государственной политики в области торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности, - было сказано в соответствующем пресс-релизе регионального правительства.

Чтобы оценить эффективность принятого решения и работу с потребительским рынком в отсутствие Николая Крецу, который в этих условиях предпочел уволиться по собственному желанию, стоит вернуться к началу этого материала.





Дмитрий Мартыненко