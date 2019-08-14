Сертификат дополнительного образования выдадут жителям Хабаровского края

Осенью в Хабаровском крае заработает сертификат дополнительного образования. Он вводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С помощью этого документа родители смогут записать ребенка в кружки и секции не только муниципальных, но и частных образовательных организаций. До начала учебного года услуга будет доступна в 12 муниципальных районах и двух, а также Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в учреждениях дополнительного образования отрасли обучается 72211 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Сертификат дополнительного образования не только позволит вести учет детей, посещающих кружки и секции, но и поможет проанализировать потребность в тех или иных дополнительных занятиях. Также его можно будет использовать в качестве оплаты.

- Сертификат - это возможность ребенка получить дополнительное образование за счет государства. При этом не играет роли, в какой организации ребенок будет посещать занятия - государственной или частной. Самое главное - наличие у нее лицензии на образовательную деятельность и включение ее в реестр поставщиков образовательных услуг. Без лицензии применение сертификата невозможно. Сертификат выдается каждому ребенку в возрасте от 5 до 18 лет, - сообщила начальник управления общего и дополнительного образования минобрнауки края Юлия Зотова.

Она также добавила, что номинал сертификата определяет муниципалитет. При этом если стоимость посещения занятий выше номинала, сертификат можно будет использовать в качестве частичной оплаты.

По информации пресс-службы правительства региона, оформить документ можно на портале персонифицированного дополнительного образования 27.pfdo.ru. Здесь же представлен перечень кружков и секций. Кроме того сертификат можно оформить на месте в образовательной организации. Подробно о сертификате расскажут специалисты Регионального модельного центра дополнительного образования. Тел. 8(4212) 30-57-13, E-mail: yung_khb@mail.ru.

В этом году сертификат дополнительного образования заработает в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, им. Лазо, Николаевском, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. До конца 2021 года возможность оформления документа появится в остальных муниципалитетах края.