Новости
Сертификат дополнительного образования выдадут жителям Хабаровского края
Осенью в Хабаровском крае заработает сертификат дополнительного образования. Он вводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». С помощью этого документа родители смогут записать ребенка в кружки и секции не только муниципальных, но и частных образовательных организаций. До начала учебного года услуга будет доступна в 12 муниципальных районах и двух, а также Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
По данным министерства образования и науки Хабаровского края, в учреждениях дополнительного образования отрасли обучается 72211 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Сертификат дополнительного образования не только позволит вести учет детей, посещающих кружки и секции, но и поможет проанализировать потребность в тех или иных дополнительных занятиях. Также его можно будет использовать в качестве оплаты.
Она также добавила, что номинал сертификата определяет муниципалитет. При этом если стоимость посещения занятий выше номинала, сертификат можно будет использовать в качестве частичной оплаты.
По информации пресс-службы правительства региона, оформить документ можно на портале персонифицированного дополнительного образования 27.pfdo.ru. Здесь же представлен перечень кружков и секций. Кроме того сертификат можно оформить на месте в образовательной организации. Подробно о сертификате расскажут специалисты Регионального модельного центра дополнительного образования. Тел. 8(4212) 30-57-13, E-mail: yung_khb@mail.ru.
В этом году сертификат дополнительного образования заработает в Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, им. Лазо, Николаевском, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске. До конца 2021 года возможность оформления документа появится в остальных муниципалитетах края.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 944
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы8 517
План «хабаровского подвига» еще не разработан?7 560
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина6 179
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136